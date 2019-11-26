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26 ноября 2019, вторник, 13:58 143
Силовые структуры 2019-11-26T14:30:03+02:00
Українські Новини
Восстановленного судом начальника внутреннего контроля ГБР Чобитка не пустили на работу, он обратится к правоо

Восстановленного судом начальника внутреннего контроля ГБР Чобитка не пустили на работу, он обратится к правоохранителям

ГБР, Чобиток, Труба, Восстановление в должности, недопуск, решение суда
Государственное бюро рсследований Фото: Радіо Свобода
Государственное бюро рсследований Фото: Радіо Свобода

Сотрудники Центрального аппарата Госбюро расследований не пустили на рабочее место Богдана Чобитка, которого 25 ноября суд восстановил в должности начальника управления внутреннего контроля ГБР, он намерен обратится в правоохранительные органы.

Об этом Чобиток сообщил Українським Новинам.

"Я сегодня с решением суда и с заявлением о добровольном исполнении решения пришел в ГБР. Утром я передал заявление и копию решения. Заявление у меня приняли и в 09:30 оно попало на стол к директору Трубе, но решение он не принял и около 10:00 куда-от уехал. Меня на рабочее место не пускают, а это нарушение Уголовного кодекса статьи 382 (невыполнение решения суда)", - сказал он.

Согласно решению суда, Чобиток восстановлен в должности со 2 июля.

"Мои дальнейшие действия - это заявление в правоохранительные органы, получение документов для исполнительного производства и направление документов, что станут основанием для выполнения решения", - отметил Чобиток.

Он считает, что его не пустили на работу из-за директора ГБР Романа Трубы, который считает, что поступает правильно.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Чобиток, возглавлявший Управление внутреннего контроля Госбюро расследований выразил уверенность, что директор ГБР Роман Труба, уволив его, пренебрег антикоррупционным законодательством.

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