Відновленого судом начальника внутрішнього контролю ДБР Чобітка не пустили на роботу, він звернеться до правоохоронців

Відновленого судом начальника внутрішнього контролю ДБР Чобітка не пустили на роботу, він звернеться до правоо

Співробітники Центрального апарату Держбюро розслідувань не пустили на робоче місце Богдана Чобітка, якого 25 листопада суд поновив на посаді начальника управління внутрішнього контролю ДБР, він має намір звернутися у правоохоронні органи.

Про це Чобіток повідомив Українським Новинам.

"Я сьогодні з рішенням суду та заявою про добровільне виконання рішення прийшов в ДБР. Вранці я передав заяву і копію рішення. Заяву у мене прийняли і в 09:30 вона потрапила на стіл директора Труби, але рішення він не прийняв і близько 10:00 кудись поїхав. Мене на робоче місце не пускають, а це порушення статті 382 Кримінального кодексу (невиконання рішення суду)", - сказав він.

Згідно з рішенням суду, Чобіток відновлений на посаді з 2 липня.

"Мої подальші дії - це заява в правоохоронні органи, одержання документів виконавчого провадження та направлення документів, що стануть підставою для виконання рішення", - зазначив Чобіток.

Він вважає, що його не пустили на роботу через директора ДБР Романа Трубу, який вважає, що чинить правильно.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Чобіток, який очолював Управління внутрішнього контролю Держбюро розслідувань висловив упевненість, що директор ДБР Роман Труба, звільнивши його, знехтував антикорупційним законодавством.