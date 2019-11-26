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  • Принудительных ретроспективных изменений "зеленых" тарифов не будет, – Минэнерго
26 ноября 2019, вторник, 13:20 535
Экономика 2019-11-26T13:21:11+02:00
Українські Новини
Принудительных ретроспективных изменений "зеленых" тарифов не будет, – Минэнерго

Принудительных ретроспективных изменений "зеленых" тарифов не будет, – Минэнерго

Константин Чижик, Минэнерго, Электроэнергия, зеленый тариф
Константин Чижик. Фото: liga.net
Константин Чижик. Фото: liga.net

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик заявил, что принудительного ретроспективного снижения "зеленых" тарифов не будет.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

"Никаких ретроспективных изменений "зеленых" тарифов принудительных не будет. В министерстве мы этого не рассматриваем. Вместе с тем никаких увеличений "зеленых" тарифов, конечно, также не будет. Наша задача – это обеспечить инвестиционную привлекательность сектора, но в то же время сделать ее устойчивой в средне- и долгосрочной перспективе. Так, как это есть сейчас, по нынешним "зеленым" тарифам, это не старт. То есть, в любом случае мы предлагаем добровольное уменьшение тарифа и продление срока выплат. Добровольно", - сказал Чижик.

Замминистра отметил, что министерство предлагает инвесторам различные условия реструктуризации для проектов возобновляемой энергии (ВИЭ), которые уже работают и будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.

"Мы предлагаем различные условия реструктуризации для проектов, которые уже установлены, уже генерирующие мощности, и для объектов, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшее время, в том числе в начале следующего года. Если речь идет об объектах, которые уже генерируют, мы предлагаем уменьшение зеленого тарифа на примерно 15-25% для СЭС (солнечных электростанций) с продлением срока выплат на 5-10 лет. Для ВЭС (ветровых электростанций) установленно уменьшение тарифа примерно на 10% с продолжением срока на 5-10 лет. Подобные условия также для проектов, которые будут введены в эксплуатацию в следующем году", - отметил Чижик.

Как известно, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых" тарифов на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

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