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26 ноября 2019, вторник, 13:07 690
Экономика 2019-11-26T14:00:02+02:00
Українські Новини
Импортируя электроэнергию из РФ, мы кормим российских энергетиков и шахтеров вместо собственных, - нардеп

Импортируя электроэнергию из РФ, мы кормим российских энергетиков и шахтеров вместо собственных, - нардеп

Электроэнергия, Герус Андрей, Алексей Гончаренко, Энергетика, Зеленский Владимир, Игорь Коломойский

Импортируя электроэнергию из РФ, что стало возможным из-за "поправки Геруса", мы финансируем экономику страны-агрессора и кормим российских энергетиков и шахтеров вместо собственных. Об этом завил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, сообщает портал glavcom.ua.

Депутат обратил внимание, что из-за мощного роста импорта российской электроэнергии отечественные тепловые электростанции и шахты оказались перед угрозой закрытия. И подчеркнул, импортируя ток, Украина фактически финансирует страну-агрессора через энергетику.

"Угроза является абсолютно реальной, вся история с импортом электроэнергии из РФ выглядит государственной изменой, поэтому я обратился, чтобы исследовали эту ситуацию, я ожидаю ответа. То, что сегодня Украина фактически кормит агрессора через энергетику, это выглядит не просто странно, а совершенно недопустимо. Это не только вопрос экономический, но и вопрос безопасности государства. Герус и Коломойский посадили Украины на электрический стул", - сказал Гончаренко.

Кроме того, по его мнению, рост импорта электроэнергии из РФ приведет к негативным социальным последствиям, поэтому его нужно остановить как можно быстрее.

"Сегодня Украина вместо того, чтобы кормить своих шахтеров и энергетиков - кормит российских. Это имеет социальные последствия для тех регионов, это очень неправильно. Это надо решить как можно быстрее", - сказал Гончаренко.

Напомним, 11 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил - он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

Ранее руководители энергокомпаний обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающую отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

Больше новостей о: Электроэнергия Герус Андрей Алексей Гончаренко Энергетика Зеленский Владимир Игорь Коломойский

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