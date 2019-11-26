ГБР обменялось опытом работы с коллегами из Литвы, - Варченко

Делегация Государственного бюро расследований при поддержке ОБСЕ (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) посетила штаб-квартиру Службы специальных расследований Литовской Республики (LRSTT) в Вильнюсе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українські Новини.

"В нашем деле важно постоянно развиваться, поэтому команда ГБР и в дальнейшем перенимает лучший мировой опыт в ведении расследований. На этот раз вместе с делегацией Государственное бюро расследований при поддержке OSCE Project Co-ordinator in Ukraine посетили штаб-квартиру Службы специальных расследований Литовской Республики LRSTT в Вильнюсе", - написала она.

По ее словам, встреча была не просто информативной, но и полезной с прикладной точки зрения.

"Мы поделились с литовскими коллегами своим опытом и наработками, рассказали, как создавали ГБР и чего нам удалось достичь за год его работы. А взамен получили ценные инсайты о методах работы и следственных подходов, применяемых в Евросоюзе в целом и в Службе спецрасследований Литовской Республики в частности.

Этот визит - логическое продолжение тесного сотрудничества ГБР с антикоррупционными спецслужбами других государств", - заявила Варченко.

Она напомнила, что ГБР имело опыт эффективного международного сотрудничества при задержании разветвленной преступной группировки, которая изготовляла контрафактные табачные изделия, контрабандой переправляла их в ЕС и незаконно сбывала.

Варченко уверена, что налаживание сотрудничества между ГБР и западными спецслужбами в дальнейшем будет способствовать эффективной борьбе с коррупцией в регионе.