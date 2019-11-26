подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
ONLINE
26.11.19 11:00 Круглый стол: "Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019 года"

26 ноября 2019, вторник, 10:52 219
Силовые структуры 2019-11-26T11:01:16+02:00
Українські Новини
ГБР обменялось опытом работы с коллегами из Литвы, - Варченко

ГБР обменялось опытом работы с коллегами из Литвы, - Варченко

ГБР, Литва, Варченко, Опыт, Международное партнерство

Делегация Государственного бюро расследований при поддержке ОБСЕ (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) посетила штаб-квартиру Службы специальных расследований Литовской Республики (LRSTT) в Вильнюсе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українські Новини.

"В нашем деле важно постоянно развиваться, поэтому команда ГБР и в дальнейшем перенимает лучший мировой опыт в ведении расследований. На этот раз вместе с делегацией Государственное бюро расследований при поддержке OSCE Project Co-ordinator in Ukraine посетили штаб-квартиру Службы специальных расследований Литовской Республики LRSTT в Вильнюсе", - написала она.

По ее словам, встреча была не просто информативной, но и полезной с прикладной точки зрения.

"Мы поделились с литовскими коллегами своим опытом и наработками, рассказали, как создавали ГБР и чего нам удалось достичь за год его работы. А взамен получили ценные инсайты о методах работы и следственных подходов, применяемых в Евросоюзе в целом и в Службе спецрасследований Литовской Республики в частности.

Этот визит - логическое продолжение тесного сотрудничества ГБР с антикоррупционными спецслужбами других государств", - заявила Варченко.

Она напомнила, что ГБР имело опыт эффективного международного сотрудничества при задержании разветвленной преступной группировки, которая изготовляла контрафактные табачные изделия, контрабандой переправляла их в ЕС и незаконно сбывала.

Варченко уверена, что налаживание сотрудничества между ГБР и западными спецслужбами в дальнейшем будет способствовать эффективной борьбе с коррупцией в регионе.

Больше новостей о: ГБР Литва Варченко Опыт Международное партнерство

Архив
Новости
Нардеп Василевская ("Слуга народа") против увольнения руководства ГБР парламентом 11:11
Неизвестные сожгли автомобиль и. о. руководителя Одесской таможни, - Нефедов 11:00
Бужанский дал Рябошапке 2 дня, чтоб внести в Раду снятие неприкосновенности с Порошенко 10:56
Правоохранители проводят обыски у замначальника Киевской таможни Тупальского 10:55
ГБР обменялось опытом работы с коллегами из Литвы, - Варченко 10:52
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
Электронные водительские права появятся в Украине в декабре 22:57
больше новостей
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен 12:24
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok