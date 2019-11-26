підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
ONLINE
26.11.19 11:00 Круглый стол: "Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019 года"

26 листопада 2019, вівторок, 10:52 17
Силові структури 2019-11-26T11:01:35+02:00
Українські Новини
ДБР обмінялося досвідом роботи з колегами із Литви, - Варченко

ДБР обмінялося досвідом роботи з колегами із Литви, - Варченко

ДБР, Варченко, Литва, Обмін інформацією, Міжнародне співробітництво

Делегація Державного бюро розслідувань за підтримки ОБСЄ (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) відвідала штаб-квартиру Служби спеціальних розслідувань Литовської Республіки (LRSTT) у Вільнюсі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"У нашій справі важливо постійно розвиватися, тому команда ДБР і надалі переймає кращий світовий досвід у веденні розслідувань. На цей раз разом з делегацією Державне бюро розслідувань за підтримки OSCE Project Co-ordinator in Ukraine відвідали штаб-квартиру Служби спеціальних розслідувань Литовської Республіки LRSTT у Вільнюсі", - написала вона.

За її словами, зустріч була не просто інформативною, але і корисною з прикладної точки зору.

"Ми поділилися з литовськими колегами своїм досвідом і напрацюваннями, розповіли, як створювали ДБР і чого нам вдалося досягти за рік його роботи. А натомість отримали цінні інсайти про методи роботи і слідчих підходів, що застосовуються в Євросоюзі в цілому і в Службі спецрозслідувань Литовської Республіки зокрема. Цей візит - логічне продовження тісної співпраці ДБР з антикорупційними спецслужбами інших держав", - заявила Варченко.

Вона нагадала, що ДБР мало досвід ефективного міжнародного співробітництва при затриманні розгалуженої злочинного угруповання, яка виготовляла контрафактні тютюнові вироби, контрабандою переправляла їх у ЄС і незаконно збувала.

Варченко впевнена, що налагодження співпраці між ДБР та західними спецслужбами надалі сприятиме ефективній боротьбі з корупцією в регіоні.

Більше новин про: ДБР Варченко Литва Обмін інформацією Міжнародне співробітництво

Архів
Новини
Проект повідомлення про підозру Федині в погрозі вбивством Зеленського ДБР передало в Генпрокуратуру 11:45
Голова Укрексімбанку Гриценко вніс заставу 3 млн гривень 11:41
Лебеді. Фото: Держнс/Facebook
Лебеді вмерзли в лід під Києвом, але їх звільнили рятувальники 11:37
Продаж рубля впав в обмінниках Києва 11:13
Нардеп Василевська ("Слуга народу") проти звільнення парламентом керівництва ДБР 11:11
більше новин
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП 21:53
Пенсійний фонд перерахує пенсії вже через тиждень: що зміниться 05:48 Інфографіка
Єпіфаній заявив, що якщо українці не проти - то будемо святкувати Різдво 25 грудня 20:59
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
Морози прийшли, але тепло не у всіх: до опалення ще не повністю підключені чотири області і Київ 11:21
більше новин
Не Кримом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін 12:00
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів 22:24
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok