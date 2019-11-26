ДБР обмінялося досвідом роботи з колегами із Литви, - Варченко

Делегація Державного бюро розслідувань за підтримки ОБСЄ (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) відвідала штаб-квартиру Служби спеціальних розслідувань Литовської Республіки (LRSTT) у Вільнюсі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"У нашій справі важливо постійно розвиватися, тому команда ДБР і надалі переймає кращий світовий досвід у веденні розслідувань. На цей раз разом з делегацією Державне бюро розслідувань за підтримки OSCE Project Co-ordinator in Ukraine відвідали штаб-квартиру Служби спеціальних розслідувань Литовської Республіки LRSTT у Вільнюсі", - написала вона.

За її словами, зустріч була не просто інформативною, але і корисною з прикладної точки зору.

"Ми поділилися з литовськими колегами своїм досвідом і напрацюваннями, розповіли, як створювали ДБР і чого нам вдалося досягти за рік його роботи. А натомість отримали цінні інсайти про методи роботи і слідчих підходів, що застосовуються в Євросоюзі в цілому і в Службі спецрозслідувань Литовської Республіки зокрема. Цей візит - логічне продовження тісної співпраці ДБР з антикорупційними спецслужбами інших держав", - заявила Варченко.

Вона нагадала, що ДБР мало досвід ефективного міжнародного співробітництва при затриманні розгалуженої злочинного угруповання, яка виготовляла контрафактні тютюнові вироби, контрабандою переправляла їх у ЄС і незаконно збувала.

Варченко впевнена, що налагодження співпраці між ДБР та західними спецслужбами надалі сприятиме ефективній боротьбі з корупцією в регіоні.