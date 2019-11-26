Гороскоп на вторник: как сохранить баланс и не попасть под негативное влияние общества

Во вторник некоторым знакам зодиака необходимо остановиться посреди рутины и отдохнуть, а другим наоборот - приложить максимум усилий, чтобы достичь своей цели. Тельцам, ракам, близнецам, девам и рыбам стоит перестать бояться проявлять свои чувства и научиться бороться с "накручиванием" и боязнью почувствовать боль, а стрельцам наоборот - проверить свое окружение и "качество" своих друзей. Если в декабре очень многим повезет, то сейчос многие рвутся в бой, и пытаются успеть сделать все в один момент, однако нужно убедиться, что вы правильно распоряжаетесь своим временем и направляете вашу энергию в нужное русло.

Овен (март 21 - апрель 20)

На самом деле жизнь не дает никаких гарантий, особенно, что вы не будете испытывать привязанность и обусловленность, которые навязаны вашему внутреннему миру другими. Хотя вы можете чувствовать себя брошенным и быть в отчаянии, если вы не из тех, кто причиняет боль, то для вас лучше всего держать дистанцию, чтобы дать возможность исцелиться от того, что у вас болит.

Сопереживание не заберет у вас энергию, которая покажет вашу слабость. Вам нужны собственные ресурсы для решения вопросов, которые для вас в приоритете.

Телец (апрель 21 - май 21)

Некоторые душевные раны трудно вылечить, и их наличие не объясняется логикой в данный момент. Вместо того, чтобы смотреть в календарь и устанавливать дату, когда вы должны решить свои проблемы, дайте им время развернуться в их естественном порядке. Важно защитить себя, и ваш метод защиты не обязательно может быть устаревшим, даже если другие утверждают, что это так. Каждый ищет поддержки по-своему.

Близнецы (май 21 - июнь 21)

Жизнь может подкинуть вам несколько лимонов сегодня, особенно на работе и в вашем повседневном окружении. Вам кажется, что от некоторых привычек очень сложно избавиться, но это не означает, что ваши усилия бесполезны и напрасны.

Имейте в виду, что время способно исцелить большинство ран, но лишь тогда, когда вы руководствуетесь сердцем, а не разумом. Накручивание может пригодиться как естественная защита от негативных комментариев и разговоров за вашей спиной. Тем не менее, вы должны использовать свое время и ресурсы для роста и развития, а не заниматься чужими и ненужными проблемами.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Некоторые эмоциональные проблемы - последствия давно совершенных поступков. Напоминайте себе о разных критериях, по которым стоит судить о человеке, стоящем перед вами. Чего вы больше всего хотите, так это чтобы выши внутренние потребности не осуждали окружающие. Вы, кажется, слишком строги с собой в данный момент. Будьте осторожны, но не забывайте "играть" с проблемой. Ваш детский подход - лучшая возможная линия защиты.

Лев (июль 23 - август 23)

Страус способен перегнать леопарда. Важно осознавать свои истинные способности, а также удивительные качества других людей, которые вы иногда можете не замечать. Придерживайтесь позитивного образа мышления, поскольку такой подход является мощным и продуктивным, и позволяет творчески работать. Чтобы напомнить другим об их собственном свете внутри, вам нужно самим светить. Оказывайте поддержку, показывайте веру в людей, которые потеряли надежду в свое будущее и веру в себя.

Дева (август 24 - сентябрь 22)

С помощью семьи и близких людей в вашем доме и вашем личном мире, вы можете творить чудеса сегодня. Оставайтесь открытыми для всевозможных взаимодействий и не позволяйте вашему эго стоять на вашем пути, потому что даже если ваше упрямство приведет к желаемым результатам, оно может отвлечь вас от удовлетворения и самого процесса, если вы потеряете контроль.

Во время процесса создайте собственные границы, чтобы знать, когда необходимо остановиться. Вы не должны сбрасывать со счетов ценность личного пространства как в других, так и в себе.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

Вы осознаете, что некоторые негативные события и эмоции остались позади, и вы готовы защитить себя от любого вреда. Вы извлекли урок , и ваш разум в настоящее время немного светлее, и способен мыслить яснее и глобальнее, поскольку вы даете своему телу пространство, чтобы стать сильнее, чем раньше.

Агрессия может быть полезна для защиты. Не отказывайтесь от попыток оставаться в безопасности при любых обстоятельствах и обстановке.

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

В целях расследования военных преступлений, человек вызвался поехать в Освенцим. Вы готовы сделать что-нибудь нереальное, даже экстремальное, только чтобы узнать правду. Ваш разум не согласится на неполную информацию, а ваше тело просто само будет рваться в бой.

Убедитесь, что вы сможете вовремя остановиться, независимо от желания узнать, что скрывается под поверхностью. Ваше будущее не зависит от того, что думают о вас другие, если вы просто найдете здоровые способы достичь того, чего вы желаете.

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

Незажившие раны могут болеть и вы можете чувствовать, будто вам сыпят соль на больное. Не думайте о том, что это просто напоминание о прошлом. Прежде всего, обратите внимание на ваше окружение, жизненные суждения и позиции ваших друзей в первую очередь.

Вы можете определить для себя, что сделает вас счастливым, но вы не можете это сделать для другого человека. Оставайтесь сильными и непоколебимыми в своей позиции, но не навязывайте своего мнения другим.

Козерог (декабрь 22 - январь 20)

Это подходящий момент для того, чтобы поставить под сомнение вашу веру в способность любить и получать удовольствие от жизни. То, что вам нужно, это удовлетворение и моменты, наполненные сильным прикосновением, страстью и всеми прилегающими эмоциями. То, что вы заслуживаете, определяется не обстоятельствами, а вашим внутренним убеждением. Проверьте, не ограничили ли вы свои собственные возможности роста, и не были ли ограничены, попав под влияние других людей.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

Коалы проводят всего около 4 минут в день, активно двигаясь. Время, необходимое для важных дел, на самом деле не имеет отношения к непереносимости определенных людей в вашей жизни. Убедитесь, что у вас достаточно терпения для логического и естественного развития проектов, которые вы решили взять на себя, один за другим. Не давайте обещаний, которые вы не можете выполнять, зная, что ваше слово имеет значение, а другие люди зависят от ваших требований. Отношения не должны быть испорчены нерешительностью или забывчивостью.

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Печали, которые вы несете в своем сердце, могут представлять собой источник для проблем других людей, и очень важно отделить то, о чем стоит переживать, а о чем нет. Выставите границы в вашем сердце и проводите достаточно времени в одиночестве, чтобы справиться со своими эмоциями. Чтобы воспринимать других, вам нужно, чтобы ваши источники были чистыми, а поток не нарушался слишком многими проблемами прошлого, которые связывают вас и ослабляют ваши попытки достичь разрешения нынешнего.

Во вторник время уделите себе и вашему внутреннему состоянию, ведь если вы находитесь в напряжении, это будут чувствовать и окружающие вас люди. Проанализируйте ваши действия за последнее время, возможно, вам стоит в определенных сферах притормозить, чтобы увидеть четкую картину происходящего. Если вы не понимаете, почему проходите тот или иной период в вашей жизни, вы осознаете это чуть позже, вам просто нужно больше времени.