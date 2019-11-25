Суд арестовал недвижимость Ивано-Франковского "Центрального рынка", – СМИ

19 ноября Октябрьский районный суд Днепропетровской области своим постановлением арестовал все движимое и недвижимое имущество Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Торговый сервис", которое известно, как "Центральный рынок" Ивано-Франковска.

Об этом сообщило интернет-издание "Апостроф".

Согласно постановлению (по делу №201/12807/19, производство 1-кс/201/6492/2019), все недвижимое имущество ООО "Торговый сервис" было арестовано после заявления потерпевших предпринимателей. Как указано в материалах дела, 22 октября Т. Казанцева с целью приобретения корпоративных прав заключила договор купли-продажи с владельцем в то время 99% предприятия Игорем Халамендой, после чего выплатила 5 млн гривен.

Как следует из документа, последний мог войти в сговор с государственным регистратором Н.Ю. Шиловой, которая сначала оформила все необходимые документы, но не загрузила их электронные копии в государственный реестр, после чего Халаменда обратился в Национальную полицию Украины и Министерство юстиции с жалобой. Впрочем, как указано в решении суда подобные ошибки регистратора были допущены преднамеренно.

Следственный судья пришел к выводу, что существует реальный риск того, что преступные действия по отчуждению имущества и активов общества "Торговый сервис" продолжатся.

Следовательно, с целью сохранения вещественных доказательств, на все имущество ООО "Торговый сервис", суд постановил наложить арест путем запрета распоряжения и отчуждения, а также запретил осуществлять любые регистрационные действия в отношении имущества ООО "Торговый сервис".

Кроме этого, суд запретил государственным регистраторам и лицам, уполномоченным на выполнение функций регистраторов совершать любые регистрационные действия в отношении указанного недвижимого имущества.