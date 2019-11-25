Суд заарештував нерухомість Івано-Франківського "Центрального ринку", – ЗМІ

19 листопада Жовтневий районний суд Дніпропетровської області своєю постановою заарештував все рухоме і нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Торговий сервіс", яке відоме, як "Центральний ринок" Івано-Франківська.

Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф".

Відповідно до постанови (у справі №201/12807/19, виробництво 1-кс/201/6492/2019), все нерухоме майно ТОВ "Торговий сервіс" було заарештовано після заяви потерпілих підприємців. Як зазначено в матеріалах справи, 22 жовтня Т. Казанцева з метою придбання корпоративних прав уклала договір купівлі-продажу з власником на той час 99% підприємства Ігорем Халамендой, після чого виплатила 5 млн гривень.

Як випливає з документа, останній міг увійти у змову з державним реєстратором Н.Ю. Шиловою, яка спочатку оформила всі необхідні документи, але не завантажила їх електронні копії в державний реєстр, після чого Халаменда звернувся до Національної поліцію України і Міністерства юстиції зі скаргою. Втім, як зазначено в рішенні суду подібні помилки реєстратора були допущені навмисно.

Слідчий суддя дійшов висновку, що існує реальний ризик того, що злочинні дії з відчуження майна та активів ТОВ "Торговий сервіс" продовжаться.

Отже, з метою збереження речових доказів, на все майно ТОВ "Торговий сервіс", суд постановив накласти арешт шляхом заборони розпорядження і відчуження, а також заборонив здійснювати будь-які реєстраційні дії стосовно майна ТОВ "Торговий сервіс".

Окрім цього, суд заборонив державним реєстраторам та особам, що уповноважені на виконання функцій реєстраторів вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно зазначеного нерухомого майна.