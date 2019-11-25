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25 ноября 2019, понедельник, 17:24 588
Судебная власть 2019-11-25T17:24:51+02:00
Українські Новини
Выводы экспертиз, отчеты ФГВФЛ и Нацбанка полностью опровергают обвинения НАБУ, – юристы о деле VAB Банка

Выводы экспертиз, отчеты ФГВФЛ и Нацбанка полностью опровергают обвинения НАБУ, – юристы о деле VAB Банка

VAB Банк, НАБУ, Татьяна Козаченко, Дмитрий Лошаков, Юркомпания
Татьяна Козаченко и Дмитрий Лошаков. Фото из открытых источников
Татьяна Козаченко и Дмитрий Лошаков. Фото из открытых источников

Дело о рефинансировании "VAB Банка" политически мотивировано, а все обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) полностью опровергаются выводами экспертиз, отчетами Фонда гарантирования вкладов физическим лицам (ФГВФЛ) и выводами Национаьного банка Украины (НБУ).

Об этом заявили юристы Татьяна Козаченко и Дмитрий Лошаков из адвокатского объединения "Юридическая компания "Капитал".

Во ходе пресс конференции "Новые обстоятельства дела Писарука-Бахматюка" адвокаты опровергли основные обвинения НАБУ в резонансном деле: то, что полученное "ВиЭйБи банком" от НБУ рефинансирование якобы было потрачено неправомерно и то, что оценка залога, предоставленного банком, была искусственно заниженной.

"Отчет Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выводы которого также подтверждаются НБУ, свидетельствует - средства, которые предоставлялись в рамках рефинансирования, использовались исключительно на цели, определенные при выдаче такого рефинансирования. Речь идет о предоставленном НБУ рефинансировании "ВиЭйБи Банка" на сумму 1,2 млрд гривен, то, что является основой дела НАБУ. Они были выплачены вкладчикам во время финансового кризиса 2014-2015 годов. Все средства были использованы на выплаты 80 тыс. вкладчикам в течение 18 дней. В среднем банк выплачивал ежедневно более 100 млн гривен. Что касается обвинения в якобы неправомерной оценке залога, предоставленного банком под рефинансирование, ее соответствие подтверждают две официальные государственные экспертизы. У нас на руках есть заключения Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Правильность оценки объектов подтверждает и Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Но есть еще одна экспертиза, которую никто не видел, сделанная частной структурой по заказу НАБУ, и НАБУ почему-то именно на ее основании выдвигает обвинения", - сообщили юристы.

Также они выразили удивление заявлениями НАБУ о том, что "VAB Банк" при получении стабилизационного кредита будто бы не предоставил план финансовой стабилизации, ведь информация о предоставлении такой программы банком является открытой и содержится на официальном веб-сайте НБУ.

Кроме того, считают юристы, НАБУ игнорирует тот факт, что сам бизнесмен Олег Бахматюк несколько лет пытается добиться реструктуризации и выплатить 8 млрд гривен задолженности ликвидированных банков через механизм реструктуризации. Последние подобные переговоры состоялись в конце октября текущего года - Бахматюк выдвинул предложение внести 500 млн гривен, и дальше каждый год платить по 1 млрд гривен до полной выплаты всей суммы. Однако ответов на свои предложения так и не получил.

Напомним, что НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком "VAB Банку" Бахматюка. Нацбанк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд гривен, пошла на выплаты средств 80 тыс. вкладчиков, как и предполагала эта программа. Объявление в розыск будет оспариваться юристами Бахматюка в суде.

Больше новостей о: VAB Банк НАБУ Татьяна Козаченко Дмитрий Лошаков Юркомпания "Капитал"

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