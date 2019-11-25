Дело НАБУ против Бахматюка политически мотивировано, а Сытник имеет прямой конфликт интересов, – адвокаты

Юристы Татьяна Козаченко и Дмитрий Лошаков (адвокатское объединение "Юридическая компания "Капитал") заявили, что объявление в розыск бизнесмена Олега Бахматюка незаконно, а само дело о рефинансировании VAB банка является политически мотивированным. Юристы Бахматюка готовы обжаловать в судах незаконные действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), директор которого, Артем Сытник, имеет прямой конфликт интересов в этом деле.

Об этом адвокаты сообщили в ходе пресс-конференции "Новые обстоятельства дела Писарука-Бахматюка", которая состоялась в понедельник, 25 ноября, в информационном агентстве "УНИАН", сообщило интернет-издание "Деловая столица".

Юристы считают объявление в розыск Бахматюка, которое произошло с нарушением процедур, юридическим нонсенсом, а само дело - политически мотивированным.

"НАБУ пытается показать быстрые результаты для правильности и обоснованности своего существования, а также помочь руководителям страны показать результаты, - отметила Козаченко. - Все предпосылки выдачи кредита отсутствуют вообще в материалах НАБУ. НАБУ не анализирует вообще ситуацию и необходимость для предоставления стабилизационных кредитов", - пояснила она.

По словам юриста, давно исследованное, закрытое дело было возбуждено в спешке, в условиях политической конъюнктуры, и именно поэтому обвинения НАБУ противоречат давно изученным фактам, данным проверок и экспертиз. Козаченко подчеркнула, что "именно поэтому можно утверждать, что не обеспечивается полное и беспристрастное расследование".

Кроме того, юристы сообщили, что у директора НАБУ Сытника, есть прямой конфликт интересов в этом деле. Сам Сытник судом первой инстанции признан виновным в коррупционном правонарушении, а основной свидетель обвинения - советник сестры Олега Бахматюка Николай Надейко. Сытник не платил за элитный отдых на охотничьей базе с дорогим алкоголем, разбивал квадроциклы и т.д. Признанный виновным в коррупционном правонарушении, Сытник не сможет занимать должность директора НАБУ.

"Артем Сытник совершил административное коррупционное правонарушение. Это повод для его увольнения. Это обстоятельства, установленные судом. Одним из главных свидетелей обвинения является советник сестры Олега Бахматюка Николай Надейко", - сказал Лошаков. Сытник через доверенное лицо просил главного свидетеля, Николая Надейко, который и оплачивал отдых, отказаться от своих показаний.

Юристы также отметили, что Бахматюк уже несколько лет пытается добиться реструктуризации и выплатить долг банков государству. Последние такие переговоры состоялись в конце октября этого года, когда Бахматюк выдвинул предложение внести 500 млн гривен, и дальше каждый год выплачивать по 1 млрд гривен до полной выплаты всей суммы. Однако ответов на свои предложения от должностных лиц Бахматюк так и не получил.

Напомним, что НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины "VAB Банку" Олега Бахматюка. Нацбанк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд гривен, пошла на выплаты средств 80 тыс. вкладчиков, как и предполагала эта программа.