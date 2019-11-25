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  • Ретроспективное снижение "зеленого" тарифа вызовет эффект домино в экономике Украины, – Баськов
25 ноября 2019, понедельник, 15:43 506
Экономика 2019-11-25T15:53:03+02:00
Українські Новини
Ретроспективное снижение "зеленого" тарифа вызовет эффект домино в экономике Украины, – Баськов

Ретроспективное снижение "зеленого" тарифа вызовет эффект домино в экономике Украины, – Баськов

Электроэнергия, зеленый тариф, Александр Баськов, Baker Tilly
"Зеленая" энергетика (иллюстрация). Фото из открытых источников

Руководитель отдела устойчивого развития компании Baker Tilly Александр Баськов убежден, что ретроспективное снижение "зеленого" тарифа может вызвать эффект домино в экономике и привести к дефолту.

Об этом эксперт заявил в колонке для интернет-издания "Новое время".

Эксперт напомнил, что "зеленый" тариф в Украине ввели для привлечения инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в частности, для строительства солнечных и ветровых электростанций. И государство гарантировало его неизменность до 2030 года. При этом в настоящее время стали звучать заявления о необходимости его ретроспективного снижения.

"Сегодня сложилась ситуация, когда вопрос о размере зеленого тарифа достиг своей кульминации: его хотят не просто снизить, а снизить "задним числом" за 3 года, то есть ретроспективно", - написал Баськов.

По его мнению, это будет иметь негативные последствия для Украины. Эксперт подчеркнул, что ретроспективное снижение "зеленого" тарифа станет плохим сигналом для инвесторов и способно вызвать эффект домино в экономике.

"Ретроспективное снижение зеленого тарифа фактически приведет к удешевлению электроэнергии в сети на 5 коп. Критична ли эта сумма для конечного потребителя? Очевидно, что нет. Однако снижение тарифа для инвестора может вызвать эффект домино, обвалить банковскую систему и вызвать дефолт в стране", - подчеркнул Баськов.

Кроме того, он напомнил об опыте ряда европейских стран, которые ретроспективно снижали "зеленый" тариф, вследствие чего они понесли значительные потери, выплачивая инвесторам компенсации.

"Пример Румынии, Испании и Италии, которые сделали ретроспективное понижение зеленого тарифа. Это привело, во-первых, к ряду судебных исков в международный арбитраж. Радикальное изменение нормативной базы влечет за собой ответственность государства за нарушение своих инвестиционных обязательств. Как следствие - правительства стран несут миллионные убытки для выплаты компенсаций инвесторам. А во-вторых, и самое главное, таким шагом фактически разрушена отрасль ВИЭ, которую не могут восстановить в течение последних 2-3 лет из-за потери доверия инвесторов", - отметил Баськов

 
Напомним, ранее банкир департамента электроэнергетики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Ольга Еремина заявила, что ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа" нанесет ущерб Украине, поскольку страна выплатит по искам в международные суды значительно больше, чем хотят сэкономить инициаторы такого решения, а также отпугнет иностранных инвесторов.

Посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад ранее заявил, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций являются фундаментальным вопросом, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр "зеленого тарифа".

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