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25 ноября 2019, понедельник, 14:15 602 Документ
Финансы 2019-11-25T14:30:01+02:00
Українські Новини
Резервный межгосударственный банк предложил сотрудничество Кабмину и Национальному банку Украины, - СМИ

Резервный межгосударственный банк предложил сотрудничество Кабмину и Национальному банку Украины, - СМИ

Банк, Зеленский Владимир, Резервный межгосударственный банк, РМБ, Владимир Сипачев

Резервный межгосударственный банк объявил о своем желании работать на рынке Украины. Соответствующее обращение президент РМБ Владимир Сипачев направил президенту Владимиру Зеленскому, его копия оказалась в распоряжении редакции "Апостроф".

РМБ специализируется на техническом кредитовании для стимулирования развития экономик и привлечения дополнительных инвестиций.

В основе сотрудничества - привлечение капитала в создание объектов и предприятий, стратегически важных для налоговых поступлений и формирования бюджетов всех уровней.

"Банк принимает в работу объекты, предложенные правительством для технического кредитования, находит государства, способные реализовать такой проект на высшем уровне, и готовит соглашение между правительством Украины и правительством государства, которое предоставляет технический кредит", - говорится в письме.

РМБ также предлагает кредитовать Кабмин, НБУ, коммерческие банки, совместные предприятия и инфраструктурные проекты. Финучреждение планирует осуществлять расчеты через международные платежные системы, в том числе SWIFT, в любых международных валютах, включая фиатные и криптовалюты. Для работы на межгосударственном уровне банк уже начал открывать корреспондентские счета в банках обслуживаемых государств.

Глава банка обратился к президенту Украины с просьбой изучить предложение, инициировать создание совместной комиссии Кабмина и НБУ для подготовки соответствующих соглашений с РМБ и ратификации в Верховной Раде Украины.

РМБ - международное расчетное и кредитно-финансовое учреждение, созданное в 2016 году. Банк организовывает и координирует двусторонние и многосторонние межгосударственные расчеты между национальными банками по торговым и другим операциям. Президент Резервного межгосударственного банка - Владимир Сипачев.

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