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  • Днепропетровский губернатор Бондаренко хочет дать подряды своим фирмам, - СМИ
25 ноября 2019, понедельник, 10:39 729
Политика 2019-11-25T11:15:01+02:00
Українські Новини
Днепропетровский губернатор Бондаренко хочет дать подряды своим фирмам, - СМИ

Днепропетровский губернатор Бондаренко хочет дать подряды своим фирмам, - СМИ

Строительство, Тендер, Финансирование, Александр Бондаренко

Новый глава Днепропетровской области Александр Бондаренко прекратил все выплаты за инфраструктурные объекты для того, чтобы выдавить с рынка неугодные компании и привести свои, сообщает "Обозреватель"

Без оплаты остались работы по капитальному ремонту дороги Вольное-Гвардейское (компания "Будинвест инжиниринг") - 40 млн грн,  капитальный ремонт спортивного зала в Каменском (ООО "Коммунальник") - 10,5 млн грн , капитальный ремонт Божедаровской школы в Криничанском районе - 3 млн грн, реконструкция главной площади Марганца - 7,7 млн грн и многие другие. 

Бондаренко играет в теннис в спорткомплексе "Прометей", за который не рассчитался.

"А тем временем, - пишет издание, - Александр Бондаренко проводит показательные объезды построенных объектов, за которые область так и не рассчиталась. Показательно восхищаясь качеством построенных объектов, он как-то совсем забывает упомянуть, что строители уже несколько месяцев сидят без денег". 

Подобные действия уже сегодня приводят к тому, что жители городов и сел не могут получить элементарные блага цивилизации, такие, как вода. А зимой и вовсе вызовут коллапс в области, люди в селах Днепропетровщины не дождутся приезда "скорой помощи", останутся без хлеба, продуктов, а их дети не смогут доехать в школу, обеспокоен "Обозреватель". 

И дело не в том, что денег в бюджете нет, ведь они были выделены прошлым Кабмином в полном объеме, но их не отдают подрядчикам. Более того, деньги, лежащие на счетах казначейства, невозможно потратить на что-либо другое, кроме как на оплату указанных работ. Зачем же Александр Бондаренко создает проблему на ровном месте?

По мнению издания, руководство области специально создает ситуацию, чтобы разорвать договор с "неугодной" фирмой, выигравшей тендер на публичных торгах. Ведь схема довольно простая: не платить деньги подрядчику, дождаться момента, когда он попросту не сможет выполнять свои обязательства в виду отсутствия финансирования, и на этой почве расторгнуть контракт, чтобы завести "свою" фирму.

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