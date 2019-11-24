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24 ноября 2019, воскресенье, 22:31 175
Общество 2019-11-24T23:15:01+02:00
Українські Новини
На детском Евровидении в Польше украинка София Иванько заняла 15 место

На детском Евровидении в Польше украинка София Иванько заняла 15 место

Детское Евровидение

В Польше в Гливице в воскресенье, 24 ноября, прошел финал конкурса Детское Евровидение 2019. Первое место одержала участница от Польши – Вики Габор с песней Superhero. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

За победу в конкурсе боролись представители девятнадцати стран. В прошлом году победу в нем одержала 14-летняя полька Роксана Венгель. Представительница Польши набрала 278 баллов и получила главный приз – хрустальный микрофон.

Участница от Украины София Иванько выступила под номером 13. Она исполнила авторскую песню The Spirit of Music ("Дух музыки"). В этом году Украина заняла 15 место.

Второе место с результатом 227 баллов завоевал Ержан Максим из Казахстана. Именно он долгое время лидировал на турнирной таблице во время обнародования голосов, однако получил меньшую поддержку от зрителей. Бронзовым призером стала испанка Мелани Гарсия.

Раньше Українські Новини писали, кто выступал в финале Евровидения-2019.

Украина не принимала участия в конкурсе в этом году и голосовать за участников не могла.

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