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24 ноября 2019, воскресенье, 18:44 75
Жизнь 2019-11-24T18:45:28+02:00
Українські Новини
Модный бренд Loewe выпустил коллекцию с костюмом в виде формы узников концлагерей

Модный бренд Loewe выпустил коллекцию с костюмом в виде формы узников концлагерей

Бренды, Louis Vuitton, Костюм, Показ мод, Prada
Костюм. Фото: Instagram/diet_prada
Костюм. Фото: Instagram/diet_prada

В то время как сотни брендов призывают отказаться от покупок в Черную пятницу-2019, всемирно известный бренд одежды и аксессуаров Loewe, который входит в группу Louis Vuitton, презентовал новую коллекцию,  один их костюмов которой вызвал возмущения, так как является почти точной копией формы узников концлагерей, передает СNN.

Коллекция была представлена общественности в середине ноября. Среди предложенной покупателям одежды оказались фантастические принты и необычные фасоны, как, например, водолазка с принтом скелета.

Однако один костюм вызвал у общественности негодование — брюки и рубашка свободного кроя с широкими вертикальными полосами черно-белого цвета. Проблема в том, что костюм практически в точности повторяет форму, которую носили во времена Второй мировой войны узники концлагерей.

Первым сходство заметил в Instagram блог Diet Prada, который регулярно показывает, как разные бренды выпускают очень похожие друг на друга вещи.

"Сложно представить что-то помимо формы узников концлагерей в этом костюме за 1840 долларов из коллекции Loewe William de Morgan, которая должна "показать свободу воображения", — написал автор блога.

Примечательно, что после внимания общественности к сходству костюмов, бренд удалил фасон с сайта и, по информации CNN, принес извинения за "отсылку к одному из наиболее неприятных моментов в истории человечества".

Костюм. Фото: Instagram/diet_prada Костюм. Фото: Instagram/diet_prada

Как сообщали Українські Новини, недавно японки вышли на показ в украинских костюмах, которые создали японские студенты.

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