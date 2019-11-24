Модный бренд Loewe выпустил коллекцию с костюмом в виде формы узников концлагерей

В то время как сотни брендов призывают отказаться от покупок в Черную пятницу-2019, всемирно известный бренд одежды и аксессуаров Loewe, который входит в группу Louis Vuitton, презентовал новую коллекцию, один их костюмов которой вызвал возмущения, так как является почти точной копией формы узников концлагерей, передает СNN. Коллекция была представлена общественности в середине ноября. Среди предложенной покупателям одежды оказались фантастические принты и необычные фасоны, как, например, водолазка с принтом скелета. Однако один костюм вызвал у общественности негодование — брюки и рубашка свободного кроя с широкими вертикальными полосами черно-белого цвета. Проблема в том, что костюм практически в точности повторяет форму, которую носили во времена Второй мировой войны узники концлагерей. Первым сходство заметил в Instagram блог Diet Prada, который регулярно показывает, как разные бренды выпускают очень похожие друг на друга вещи. "Сложно представить что-то помимо формы узников концлагерей в этом костюме за 1840 долларов из коллекции Loewe William de Morgan, которая должна "показать свободу воображения", — написал автор блога. Примечательно, что после внимания общественности к сходству костюмов, бренд удалил фасон с сайта и, по информации CNN, принес извинения за "отсылку к одному из наиболее неприятных моментов в истории человечества". Костюм. Фото: Instagram\/diet_prada Как сообщали Українські Новини, недавно японки вышли на показ в украинских костюмах, которые создали японские студенты.