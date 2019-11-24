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24 ноября 2019, воскресенье, 17:55 47 Карта
Африка 2019-11-24T17:56:46+02:00
Українські Новини
В Африке на жилой дом упал самолет, погибло 27 человек

В Африке на жилой дом упал самолет, погибло 27 человек

Африка, Самолет, Крушение самолета, ДР Конго
Самолет. Скриншот: Twitter/AFP news agency
Самолет. Скриншот: Twitter/AFP news agency

Ранее в октябре в Германии крушение потерпел американский истребитель F-16, а 24 ноября в результате падения пассажирского самолета на жилые дома в Демократической Республике Конго погибло по меньшей мере 27 людей.

Об этом сообщает BBC.

Трагедия произошла в результате падения небольшого пассажирского самолета на жилые дома в городе Гома на востоке ДР Конго. Самолет Dornier-228 принадлежал частному перевозчику Busy Bee, он потерпел крушение примерно через минуту после взлета.

На борту самолета находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали также четыре жителя домов, на которые упал самолет. Еще два человека спасли до взрыва самолета.

Как сообщали Українські Новини, в апреле в Болгарии у самолета во время полета оторвалось крыло, погибли два человека.

Напомним, в крушении самолета в Эфиопии погибло 19 сотрудников ООН.

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