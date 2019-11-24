В Африке на жилой дом упал самолет, погибло 27 человек

Ранее в октябре в Германии крушение потерпел американский истребитель F-16, а 24 ноября в результате падения пассажирского самолета на жилые дома в Демократической Республике Конго погибло по меньшей мере 27 людей.

Об этом сообщает BBC.

Трагедия произошла в результате падения небольшого пассажирского самолета на жилые дома в городе Гома на востоке ДР Конго. Самолет Dornier-228 принадлежал частному перевозчику Busy Bee, он потерпел крушение примерно через минуту после взлета.

На борту самолета находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали также четыре жителя домов, на которые упал самолет. Еще два человека спасли до взрыва самолета.