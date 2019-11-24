Концерты без пластика и солнечная энергия: группа Coldplay отменила мировое турне

Британская группа Coldplay, которую признали лучшей музыкальной группой современности, отказалась от концертов, чтобы обратить внимание фанатов на проблемы климата.

Об этом пишет ВВС.

Фронтмен Coldplay Крис Мартин заявил, что группа не будет гастролировать с новым альбомом по миру. Вместо этого коллектив сыграет два концерта в Иордании, которые бесплатно будут транслировать для мировой аудитории на YouTube.

Отмечается, что группа приняла такое решение, чтобы не наносить лишний вред окружающей среде. Coldplay обеспокоены тем, что играя под открытым небом, они оставляют "углеродный след".

"Наша мечта – провести шоу без одноразового пластика и использовать во время выступлений солнечную энергию", – рассказал Крис Мартин.

Предыдущий тур Coldplay под названием A Head Full of Dreams прошел в 2016 и 2017 годах. Тогда они отыграли 122 концерта по всему миру.

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