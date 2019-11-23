подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Украинский шпажист взял золото этапа Кубка мира по фехтованию, победив россиянина
23 ноября 2019, суббота, 23:49 5
Спорт 2019-11-23T23:51:06+02:00
Українські Новини
Украинский шпажист взял золото этапа Кубка мира по фехтованию, победив россиянина

Украинский шпажист взял золото этапа Кубка мира по фехтованию, победив россиянина

Кубок мира, Фехтование, Игорь Рейзлин, Вадим Анохин

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин стал победителем этапа Кубка мира по фехтованию. Об этом сообщает Sport.ua.

Так, сообщается, что в соревнованиях по шпаге 34-летний украинец в финале победил россиянина Вадима Анохина со счетом 11:10.

Кроме того, украинец Роман Свичкар завоевал бронзу. А вот лидер команды Богдан Никишин остановился в четвертьфинале.




Как сообщали Українські Новини, украинская саблистка Ольга Харлан с легкостью выиграла этап Кубка мира в мексиканском Канкуне.

В финале украинка легко разобралась с итальянкой Арианной Эрриго – 15:6.

Ранее Харлан выиграла Кубок мира по фехтованию на саблях

Кроме того, украинская фехтовальщица разгромила россиянку в финале этапа Кубка мира. 

Больше новостей о: Кубок мира Фехтование Игорь Рейзлин Вадим Анохин

Архив
Новости
Украинский шпажист взял золото этапа Кубка мира по фехтованию, победив россиянина 23:49
Колумбию сотрясают протесты: введен комендантский час 22:50
Голодомор
Госдеп США связал Голодомор и агрессию РФ 22:25
Александра Клитина. Фото: Фейсбук/Александра Клитина
Героиня секс-скандала Клитина хотела разоблачить переписку Джокера, но что-то пошло не так 21:59
Главу Приватбанка Крумханзла госпитализировали 21:15
больше новостей
Выпадет снег и похолодает до -11: прогноз погоды на воскресенье 13:55 Карта
Мороз до -14 и мокрый снег: прогноз погоды на выходные 13:23 Карта
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:45
Транс-Марш в Киеве Фото: hromadske
В Киеве прошел Транс-марш ко дню памяти жертв трансфобии: есть задержанные 13:33
Гоструда хочет лишить права голоса безработных 06:20
больше новостей
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:45
Глава Аграрного Фонда вошел в топ-25 CEO Украины и был отстранен в этот же день 09:39 Инфографика
Гоструда хочет лишить права голоса безработных 06:20
В Германии ученые создали экологически нейтральный бензин из углекислого газа 21:55
"Слуга народа" планирует голосовать за запуск рынка земли в декабре 11:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok