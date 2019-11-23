Украинский шпажист взял золото этапа Кубка мира по фехтованию, победив россиянина

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин стал победителем этапа Кубка мира по фехтованию. Об этом сообщает Sport.ua.

Так, сообщается, что в соревнованиях по шпаге 34-летний украинец в финале победил россиянина Вадима Анохина со счетом 11:10.

Кроме того, украинец Роман Свичкар завоевал бронзу. А вот лидер команды Богдан Никишин остановился в четвертьфинале.







Как сообщали Українські Новини, украинская саблистка Ольга Харлан с легкостью выиграла этап Кубка мира в мексиканском Канкуне.

В финале украинка легко разобралась с итальянкой Арианной Эрриго – 15:6.



Ранее Харлан выиграла Кубок мира по фехтованию на саблях.



Кроме того, украинская фехтовальщица разгромила россиянку в финале этапа Кубка мира.