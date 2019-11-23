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23 листопада 2019, субота, 21:19 37
Суспільство 2019-11-23T21:20:32+02:00
Українські Новини
Главу Приватбанку Крумханзла госпіталізували

Главу Приватбанку Крумханзла госпіталізували

Приватбанк, Інфаркт, Госпіталізація, Петро Крумханзл
Петро Крумханзл. Фото: Facebook/Petr Krumphanzl
Петро Крумханзл. Фото: Facebook/Petr Krumphanzl

Голова правління Приватбанку Петро Крумханзл госпіталізований.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, передають Українські Новини.

"Крумханзлу була надана медична допомога. Зараз він перебуває в лікарні. Стан його здоров'я не викликає занепокоєння", - йдеться у ньому.

Також раніше депутат Верховної Ради Олександр Дубинський ("Слуга Народу") повідомив про те, що Петро Крумханзл знаходиться в реанімації в стані середньої тяжкості.

"У голови правління Приватбанку Крумханзла в тренажерному залі стався інфаркт. Знаходиться в реанімації в стані середньої тяжкості, у загальній палаті на 6 ліжок. Він захоплювався самурайським боєм на мечах. І, як кажуть мої джерела, перестарався", - написав депутат у Telegram.

Однак прес-служба банку не підтвердила цю інформацію.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні 2018 Приватбанк призначив головою правління чеха Петра Крумханзла (Petr Krumphanzl).

З квітня 2004-го по січень 2008 року, працював начальником відділу в чеському Raiffeisenbank. Потім перейшов у Raiffeisen bank Ukraine, де пропрацював майже 4 роки.

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