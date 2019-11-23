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23 ноября 2019, суббота, 12:16 120
Общество 2019-11-23T12:17:12+02:00
Українські Новини
Можно в шляпе и очках: в Украине изменили правила фотографирования на паспорт

Можно в шляпе и очках: в Украине изменили правила фотографирования на паспорт

Фотография, Паспорт, Документ
Паспорт Украины. Фото: Vgorode
Паспорт Украины. Фото: Vgorode

МВД разрешило фотографироваться на паспорт в головном уборе

Министерство внутренних дел разрешило гражданам Украины фотографироваться на паспорт в головном уборе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

Указывается, что МВД и Государственная миграционная служба разработали унифицированные требования к фотографиям на документы, решив таким образов проблемы, с которыми сталкиваются представители различных вероисповеданий.

"Это паспорт гражданина Украины, загранпаспорта, справки на постоянное или временное жительство, удостоверение беженцев. Собственно, МВД, как орган, который формирует государственную политику в миграционной сфере, сделало все возможное, чтобы обеспечить легкую процедуру фотографирования без нарушения религиозных убеждений", - отметила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

Замминистра Сергей Гончаров сообщил, что новые нормы соответствуют международным стандартам.

"Это результат совместной работы Министерства внутренних дел, миграционной службы и общественности. Это не вопрос удобства, это вопрос соблюдения прав и свобод, которые гарантирует Конституция... Эти нормы соответствуют стандартам ИКАО (International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации). Поэтому эти документы будут приемлемы в международном использовании", - сказал он.

Миграционная служба разработала соответствующие плакаты, на которых указаны все возможные варианты фотографирования.

Сообщается, что фотография человека в документах должна соответствовать определенным требованиям, в частности есть определенные ограничения - фотографирование в наушниках или затемненных очках.

Отмечается, что все эти случаи очень точно прописаны, а все подразделения Миграционной службы уже ознакомились с новыми правилами.

Как сообщали Українськi Новини, уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые.

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