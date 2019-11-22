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22 ноября 2019, пятница, 22:45 10 Фото
Lifestyle 2019-11-22T22:51:27+02:00
Українські Новини
Распроадажа True Kurazh Sale от "Кураж Базара" на ВДНХ: как это было

Распроадажа True Kurazh Sale от "Кураж Базара" на ВДНХ: как это было

Черная пятница, ВДНХ, Кураж Базар, Барахолка

 Каждый месяц на ВДНХ, где проходит благотворительная барахолка "Кураж Базар". И “Кураж” - это не только про покупки. Впервые она была организована в 2014 году на Воздвиженке и называлась The New Old. Люди продавали свои вещи, а вырученные средства шли на благотворительность.

Позже базар стал проводиться в 19 павильоне Экспоцентра Украины. Теперь на “Кураже” выступают диджеи, проводятся лекции. Организаторы же называют базар “барахолкой с фудкортом”. “Будь любым” - один из главных его девизов.

В зависимости от месяца у барахолки определенная тематика. В октябре, например, распродажу посвятили хэллоуину и посетители в креативных костюмах могли пройти бесплатно. 

“Кураж базар” проповедует развлечение от шопинга. И в этом месяце организаторы решили порадовать скидками. В среднем можно было выторговать около 40% от цены. 

Вообще слово “кураж” - синоним азарту. И этот азарт прямо-таки читался в глазах охотников за винтажными вещами. Но охота была доброй, с перебежками на фудкорт, где продавалась еда на любой вкус: от пасты и стейка до безглютеновых десертов.

Это ивент прежде всего для людей, а не для выгоды. Он приветствует посетителей с детьми и животными. И если идти туда всей семьей, можно неплохо провести выходной. Например, поиграть в старые автоматы с Марио или Пакманом.

Кстати, при входе вас встретят рамки и охрана с металлоискателем, ведь со своей едой, алкоголем, оружием на “Кураж” нельзя. Однако надписи на баннерах настоятельно рекомендуют не забыть взять с собой хорошее настроение.

На первый взгляд старый 19 павильон выглядел несколько угрюмо. И тем выгоднее на таком фоне смотрелись контрастные вывески и вешалки с одеждой.

На улице стояли аттракционы, но людей вблизи почти не было. Всё-таки мероприятие больше предназначено для теплого времени года: посетители сразу бежали греться либо в павильоны, либо на фудкорт.

Весь кураж сосредоточился на втором этаже. Большие окна, много света. В центре стоял диджейский пульт, играла громкая музыка. В своем Facebook организаторы назвали её плейлистом для шоппинга. 

Базар отличало обилие молодых людей, следящих за модой, одевающихся в яркую и смелую одежду. Именно на таких были рассчитаны прилавки современных украинских брендов. И в то же время рядом с ними киевляне продавали вещи из собственного гардероба. Среди них можно было встретить и травести-диву Монро, травящую байки.

От колоритности барахолки разбегались глаза, однако частые посетители говорят: “Кураж уже не тот”. Он приобрел массовость, популярность. И бывшее раньше “не для всех” мероприятие стало ещё одним городским аттракционом с завышенными на еду ценами и попыткой выдать хлам за винтаж. И тут уже нужно быть осторожным, чтобы не совершить необдуманные покупки.

Так или иначе свою основную цель “Кураж базар” выполняет на отлично: за время существования барахолки на ВДНХ более 15 миллионов гривен организаторам удалось собрать и передать на благотворительность.

Шопинг тем и прекрасен, что приносит удовольствие, тем более что 29 ноября будет "черная пятница". А чтобы сделать его еще приятнее, читайте секреты удачных покупок.

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