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22 ноября 2019, пятница, 22:57 10
Европа 2019-11-22T22:57:19+02:00
Українські Новини
Берлускони упал и травмировался из-за селфи

Берлускони упал и травмировался из-за селфи

Сильвио Берлускони, Травма, Селфи
Берлускони. Фото: cenznet.com
Берлускони. Фото: cenznet.com

В Италии лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони упал и получил травму при попытке сделать селфи. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Так, сообщается, что Берлускони попытался сделать селфи на саммите Европейской народной партии (ЕНП) в хорватском Загребе. 

Отмечается, что политика доставили в миланскую больницу на обследование, где выяснилось, что Берлускони получил ушиб и гематому. Других серьезных травм у него нет.

На всякий случай политика оставят в больнице на выходные. 

Представитель партии "Вперед, Италия" рассказал журналистам, что Берлускони все же вернулся на саммит ЕНП согласно своему графику.

Как сообщали Українські Новини, в конце интервью 81-летний Берлускони на прощанье дал жизненный совет молодой журналистке Софии Беттизе, акцентируя, что у нее слишком сильное рукопожатие.

Ранее депутаты от "Батькивщины" в Раде делали селфи с масками собачек.

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