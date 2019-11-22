Берлусконі впав і травмувався через селфі

В Італії лідер партії "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі впав і отримав травму при спробі зробити селфі. Про це повідомляє газета Corriere della Sera.

Так, повідомляється, що Берлусконі спробував зробити селфі на саміті Європейської народної партії (ЄНП) в хорватському Загребі.

Відзначається, що політика доставили в міланську лікарню на обстеження, де з'ясувалося, що Берлусконі отримав забій і гематому. Інших серйозних травм у нього немає.

На всяк випадок політика залишать у лікарні на вихідні.

Представник партії "Вперед, Італія" розповів журналістам, що Берлусконі все ж повернувся на саміт ЄНП згідно своїм графіком.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці інтерв'ю 81-річний Берлусконі на прощання дав життєву пораду молодій журналістці Софії Беттізе, акцентуючи, що у неї дуже сильне рукостискання.

Раніше депутати від "Батьківщини" у Раді робили селфі з масками собачок.