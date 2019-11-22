Выставка "Бег" открыла свои двери в Доме-музее Булгакова к именинам писателя

Дом на Андреевском спуске, 13 стал последним киевским адресом для семьи Булгаковых, которая обитала на втором этаже и где временами сходились вместе все десятеро детей – героев нынешней выставки. Именно здесь их жизнь разделилась на "до" и "после", когда мирная жизнь сменилась неопределенностью и трагизмом 1917 – 1919 гг.

Название выставки прежде всего ассоциируется с пьесой Михаила Булгакова "Бег", которая, в свою очередь, является сюжетным продолжением романа "Белая гвардия". В центре пьесы – жизнь героев, которые покинули родину после победы большевиков.

Выставка "Бег" - это история о судьбах детей семьи Булгаковых, которые, вместо радужных мечтаний, полетов фантазий и планов на взрослую жизнь, погрузились в атмосферу иммигрантского бега и жизни в чужой стране. "Бег" стал единственно возможной дорогой из Киева, без четкого направления и конечного пункта назначения.

В камерной обстановке открытия выставки, в тесном кругу друзей Дома Булгакова с приветственным словом выступили директор Дома-музея Булгакова Людмила Губианури и основатель Фонда "Культурные новации" Владислав Трубицын.

Торжественная программа именинного вечера продолжилась выступлением оперной певицы Анжелины Швачки, вслед за которой гостей развлекал Jazz-FusionBand "Aramis" под руководством заслуженного артиста Украины Владимира Прихожая.

Спонсором мероприятия выступил Фонд Владислава Трубицына "Культурные новации".

"Буг" семьи Булгакова – это финальная часть ее киевской истории, которая оставила нам немало артефактов и воспоминаний. Это также глобальная история, которая радикально изменила ход жизни многих людей. Однако, несмотря на трагизм того исторического момента, я рад, что и столетие спустя у нас естьместо, повод и желаниеприкоснуться к тому наследию, котороеоставилпослесебя великий Мастер", - сказал В. Трубицын.