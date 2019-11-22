Виставка "Біг" відкрила свої двері у Будинку-музеї Булгакова до іменин письменника

Будинок на Андріївському узвозі, 13 став останньою київською адресою для сім'ї Булгакових, яка мешкала на другому поверсі і де часом сходилися разом всі десятеро дітей – героїв нинішньої виставки. Саме тут їхнє життя розділилося на "до" і "після", коли мирне життя змінилася невизначеністю і трагізмом 1917 – 1919 рр.

Назва виставки насамперед асоціюється з п'єсою Михайла Булгакова "Біг", яка, в свою чергу, є сюжетним продовженням роману "Біла гвардія". У центрі п'єси – життя героїв, які залишили батьківщину після перемоги більшовиків.

Виставка "Біг" - це історія про долі дітей сім'ї Булгакових, які, замість райдужних мрій, польотів фантазій і планів на доросле життя, занурилися в атмосферу іммігрантського бігу і життя в чужій країні. "Біг" став єдино можливою дорогою з Києва, без чіткого спрямування і кінцевого пункту призначення.

У камерній обстановці відкриття виставки, в тісному колі друзів Будинку Булгакова з вітальним словом виступили директор Будинку-музею Булгакова Людмила Губіанурі і засновник Фонду "Культурні новації" Владислав Трубіцин.

Урочиста програма іменинного вечора продовжилася виступом оперної співачки Анжеліни Швачки, слідом за якою гостей розважав Jazz-FusionBand "Aramis" під керівництвом заслуженого артиста України Володимира Передпокій.

Спонсором заходу виступив Фонд Владислава Трубіцина "Культурні новації".

"Буг" сім'ї Булгакова – це фінальна частина київської історії, яка залишила нам чимало артефактів і спогадів. Це також глобальна історія, яка радикально змінила хід життя багатьох людей. Однак, незважаючи на трагізм того історичного моменту, я радий, що і століття тому у нас естьместо, привід і желаниеприкоснуться до того спадщини, котороеоставилпослесебя великий Майстер", - сказав Ст. Трубіцин.