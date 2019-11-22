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22 ноября 2019, пятница, 17:10 595 Документ
Экономика 2019-11-22T17:10:54+02:00
Українські Новини
Импорт из России уничтожает энергетику и угледобычу, – обращение к Зеленскому

Импорт из России уничтожает энергетику и угледобычу, – обращение к Зеленскому

Электроэнергия, Россия, импорт электроэнергии, Угледобыча
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: obozrevatel.com
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: obozrevatel.com

Руководители энергетических компаний в своем обращении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому заявили, что импорт дешевой электроэнергии из Российской Федерации (РФ) и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающей отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности, его нужно остановить.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

Энергетики отметили, что демпинг импортеров российской электроэнергии на украинском рынке приводит к искусственному снижению цены на ток, и отечественные энергопредприятия вынужденно останавливаются из-за неспособности конкурировать.

"С октября по ноябрь 2019 году в Украине с РФ и Беларуси было импортировано около 600 млн кВт-ч. Импорт электроэнергии привел к вынужденной остановки части энергоблоков украинских ТЭС. Из-за дешевого газа (74 долл/м3 в РФ, 127 долл/м3 в Беларуси – также из РФ) импортеры имеют возможность поставлять в Украину электроэнергию по демпинговым ценам. Именно поэтому в отдельные дни цена электроэнергии на рынке на сутки вперед снижалась до 91 коп/кВт-ч. Поскольку украинские ТЭС и ТЭЦ платят рыночные цены угля и газ, они не могут конкурировать с демпингом", – уточнили авторы обращения.

Они отметили, что в результате Национальная энергетическая компания (НЭК) "Укрэнерго" в ноябре текущего года перевела все ТЭС на работу ниже минимального состава оборудования (по одному блоку или корпусу на станции), часть сотрудников Луганской и Криворожской ТЭС были переведены на простой, чего никогда не случалось во время осенне-зимнего периода (ОЗП) за всю историю украинской энергетики. А с 22 ноября 2019 года на неопределенный срок в простой выходят еще 5 ТЭС с 4 тыс. сотрудников. В свою очередь, простой ТЭС негативно сказывается на ситуации в угледобывающей отрасли.

"Поскольку ТЭС почти не работают, на их складах скапливается уголь в значительно больших объемах, чем необходимо для прохождения ОЗП. Так, по ноябрь 2019 года запас угля на ТЭС вырос почти на 85%, до 2,3 млн тонн, до конца декабря запас увеличится до 3,3 млн тонн. Как следствие, ТЭС не имеют возможности платить шахтерам за поставленный уголь – он "мертвым грузом" лежит на складе. При таких обстоятельствах уже в конце декабря будут вынуждены выйти в простой около 50 тыс. украинских шахтеров", – спрогнозировали авторы обращения.

По их мнению, такая политика ведет к катастрофе в украинской энергетике, грозит энергонезависимости страны и ее безопасности в целом. Все это происходит из-за продолжения импорта электроэнергии из РФ и Беларуси. Поэтому энергетики обратились к руководству государства с призывом остановить импорт.

"С целью обеспечения энергетической независимости и недопущения развала ОЭС Украины, предприятия тепловой генерации Украины обращаются к Президенту, премьер-министру и СНБОУ с просьбой – остановить импорт электроэнергии из Российской Федерации и Республики Беларусь", – отмечается в обращении.

Письмо подписано руководителями крупнейших энергогенерирующих компаний – "Донбассэнерго", "Центрэнерго", ДТЭК, Технова и другие.

Напомним, 11 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил – он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Зеленский отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

18 сентября Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в котором председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать импортную электроэнергию.

По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в 2 раза – с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сутки.

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