Порт Дмитрия Фирташа оказался самым быстрорастущим среди конкурентов по объему перевалки зерновых

Согласно национальных рейтингов портов, которые сегодня были обнародованные журналом "Порты Украины" на V Международной конференции портовиков в Одессе, порт "Ника-тера", входящий в Group DF Дмитрия Фирташа, занял лидирующие позиции в обнародованных рейтингах крупнейших морских операторов Украины.

По итогам прошедшего маркетингового года порт "Ника-тера" занял первое место по показателю темпов роста объемов перевалки зерновых.

"Объёмы перевалки зерновых вырос на рекордные 185,2 %, поэтому "Ника-тера" занял первое место в номинации, опередив таких известных игроков рынка, как "Фрам Шиппинг Эдженси" (Черноморск) и "ТИС-Минудобрения" (Южный)", - говорится в комментарии пресс-службы Group DF для "Українських новин".

Также порту "Ника-тера" удалось получить бронзовую награду "Зерновой терминал года" и войти в тройку крупнейших портов в другой рейтинговой номинации - по показателю объем перевалки хлебных (зерновых) грузов.

"Компания обработала на 85,2% больше зерновых грузов, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в комментарии пресс-службы Group DF.

По словам руководителя порта "Ника-тера" Алима Агакишиева, предприятию удалось достичь успеха благодаря сплоченной работе всей команды и тщательному индивидуальному подходу к каждому клиенту.

"На фоне увеличивающейся конкуренции на рынке портовых услуг, именно качественный и удобный сервис, отвечающий лучшим мировым стандартам, а также индивидуальный подход к каждому клиенту, стали преимуществом компании. Слушать своего клиента и знать его потребности – основа нашей стратегии", – цитирует Алима Агакишиева пресс-служба Group DF.

Всего в рейтинге крупнейших операторы морских портов Украины - 23 порта, которые контролируют 91,7%-ную долю на рынке перевалки зерновых в Украине.

"Ника-тера" входит в группу компаний Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа. В развитие порта было инвестировано более 1,5 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2019 года порт "Ника-тера" обработал более 7 млн тонн грузов. В структуре грузооборота зерновые, зернобобовые и масличные культуры составили 74,7% (5,51млн тонн), навалочные грузы – 17,7% или 1,24 млн тонн, наливные (подсолнечное масло) 2% или 0,14 млн тонн, остальные – 1,6% или 0,11 млн тонн.

По данным журнала "Порты Украины" в 2018-2019 маркетинговом году через терминалы морских портов Украины было всего отгружено 49,2 млн тонн хлебных грузов – на 10,1 млн тонн больше, чем в предыдущем маркетинговом году.