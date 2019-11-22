Правительство Гройсмана выделило 1 млрд гривен на Винницкий аэропорт без разработанного проекта, – СМИ

В конце 2018 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение выделить более 1 млрд гривен на реконструкцию аэропорта "Винница", хотя на тот момент проект реконструкции еще не был даже заказан.

Об этом сообщило интернет-издание Delo.ua в статье "Прихоти Гройсмана: как экс-премьер дал миллиард на Винницкий аэропорт".

По данным журналистов, реализовывать проект предполагалось за 262 млн гривен в рамках Государственной целевой программы развития аэропортов на период до 2023 года. Но 27 декабря 2018 года правительство Владимира Гройсмана решило увеличить финансирование почти вчетверо – до более 1,013 млрд гривен. А 5 февраля 2019 года Министерство инфраструктуры Украины презентовало проект по реконструкции аэродрома с ориентировочной стоимость порядка 2,2 млрд гривен, а именно: 1-я очередь — 1,013 млрд гривен; 2-я очередь — 1,202 млрд гривен.

"В этой связи возникает резонный вопрос: имело ли право правительство под руководством Владимира Гройсмана в спешке принимать решение о выделении значительного государственного финансирования на реконструкцию аэродрома МА "Винница" без разработанного самого проекта, а также прохождения им на тот момент госэкспертизы?" - задались вопросом авторы статьи.

Издание подчеркнуло, что реконструкция взлетной полосы, рулежных дорожек и перрона не приведет к увеличению пассажиропотока, так как к этому не готова остальная инфраструктура: терминал слишком маленький, недостаточно аэропортовой техники.

"Учитывая неоднозначность "винницкой темы", вопрос о выделении денег не может остаться без внимания правоохранительных органов", - заключили журналисты.

Винницкий аэропорт построен в 1950-х годах. Его взлетная полоса длиной 2 500 м позволяет принимать воздушные суда класса А 320 и Боинг 737. Терминал аэропорта рассчитан на 186 пассажиров.