подписаться на рассылку
24 24.3
26.4 26.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Киевляне назвали Кличко лучшим мэром за годы независимости Украины, - исследование Active Group
22 ноября 2019, пятница, 10:39 1665
Политика 2019-11-22T10:40:56+02:00
Українські Новини
Киевляне назвали Кличко лучшим мэром за годы независимости Украины, - исследование Active Group

Киевляне назвали Кличко лучшим мэром за годы независимости Украины, - исследование Active Group

Виталий Кличко занял первое место в рейтинге мэров Киева. Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного Active Group в период 16-17 ноября 2019 года.

 
Так, большинство респондентов (30,1%) назвали Виталия Кличко лучшим руководителем Киева. Александра Попова таковым считают 10,5% опрошенных, Леонида Косаковского — 3,6%. Лидером антирейтинга стал Леонид Черновецкий: 41,6% респондентов назвали его наихудшим мэром.


 
Подавляющее большинство опрошенных оценили работу Виталия Кличко на посту на "отлично", "хорошо" или "удовлетворительно". Общее развитие столицы участники социсследования оценили на 3,29 балла из 5.


 
В рамках социсследования Active Group опросила 1500 жителей Киева старше 18 лет методом индивидуального интервью.
 
Ранее, 29 октября, Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которому Виталий Кличко в два раза опережает Александра Ткаченко в рейтинге кандидатов в мэры Киева на предстоящий выборах. За действующего мэра готовы проголосовать 36,6% киевлян, которые определились с выбором, а за представителя "Слуги народа" — 18%.
Архив
Новости
Без электричества из-за шторма остались 30 тысяч жителей Бердянска 12:16
Боевики обстреляли участок разведения в Петровском Донецкой области, - СММ ОБСЕ 12:15
Часть украинцев до сих пор без тепла: как проходит начало отопительного сезона 12:10 Инфографика
Брату нардепа "Слуги народа" просят присвоить почетное звание 12:07 Документ
Долларовый листопад: Четвертую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется 12:03
больше новостей
КБ "Южное" проиграло суд на $200 млн американскому Boeing 15:32
НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака 15:20
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, – текст приговора 18:55
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
СБУ хочет сообщить Стерненко о подозрении 18:17 Документ
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец" 23:10
В ООН дали России год на подготовку ответа о финансировании терроризма в Украине 18:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok