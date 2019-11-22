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  • Кияни назвали Кличка найкращим мером за роки незалежності України, - дослідження Active Group
22 листопада 2019, пʼятниця, 10:42 348
Політика 2019-11-22T10:43:50+02:00
Українські Новини
Кияни назвали Кличка найкращим мером за роки незалежності України, - дослідження Active Group

Кияни назвали Кличка найкращим мером за роки незалежності України, - дослідження Active Group

Віталій Кличко зайняв перше місце в рейтингу мерів Києва. Про це свідчать результати соцдослідження, проведеного Active Group у період 16-17 листопада 2019 року.


Так, більшість респондентів (30,1%) назвали Віталія Кличка найкращим керівником Києва. Олександра Попова таким вважають 10,5% опитаних, Леоніда Косаківського — 3,6%. Лідером антирейтингу став Леонід Черновецький: 41,6% респондентів назвали його найгіршим мером.

Переважна більшість опитаних оцінили роботу Віталія Кличка на посаді на "відмінно", "добре" або "задовільно". Загальний розвиток столиці учасники соцдослідження оцінили на 3,29 бала з 5.

В рамках соцдослідження Active Group опитала 1500 жителів Києва віком від 18 років методом індивідуального інтерв'ю.

Раніше, 29 жовтня, Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування, згідно з яким Віталій Кличко в два рази випереджає Олександра Ткаченка у рейтингу кандидатів у мери Києва на майбутній виборах. За чинного мера готові проголосувати 36,6% киян, які визначилися з вибором, а за представника "Слуги народу" — 18%.
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