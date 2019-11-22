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  • В FIFPro разочарованы действиями чиновников Украинской ассоциации футбола в отношении Тайсона
22 ноября 2019, пятница, 10:09 23
Спорт 2019-11-22T10:09:02+02:00
Українські Новини
В FIFPro разочарованы действиями чиновников Украинской ассоциации футбола в отношении Тайсона

В FIFPro разочарованы действиями чиновников Украинской ассоциации футбола в отношении Тайсона

Спорт, Футбол, ФК Динамо, Тайсон, ФК Шахтер, Украинская ассоциация футбола, УАФ, FIFPro

В Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выразили чрезвычайную озабоченность решением чиновников Украинской ассоциации футбола (УАФ) наказать бразильского нападающего донецкого "Шахтера" Тайсона, который стал жертвой проявления расизма со стороны фанатов  во время матча украинской Премьер-лиги между горняками и киевским "Динамо", который состоялся в рамках 14 тура чемпионата УПЛ.

Данная игра состоялась 10 ноября в Харькове и завершилась победой донецкой команды со счетом 1:0. На 74-й минуте Тайсон после выкриков болельщиков показал им средний палец и выбил мяч. Игра была приостановлена, а бразилец покинул поле в слезах. После возобновления встречи арбитр показал Тайсону красную карточку.

"Мы очень разочарованы решением УАФ дисквалифицировать Тайсона. Наказание жертвы расизма находится за гранью нашего понимания и играет на руку тем, кто сам пропагандирует такое позорное поведение", - говорится в заявлении FIFPro, которое опубликовано в микроблоге организации в Twitter.

В четверг Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал "Динамо" одним домашним матчем без зрителей (плюс один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2019/20) и обязал внести денежный взнос в размере 500 тысяч гривен. Кроме того, КДК дисквалифицировал на один матч Тайсона, дисквалификация игрока еще на два матча носит условный характер.

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