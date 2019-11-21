підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.45 27
˟
  • Новини
  • Події
  • Новий Роздол Львівської області почав опалювальний сезон
21 листопада 2019, четвер, 20:30 4
Події 2019-11-21T20:32:41+02:00
Українські Новини
Новий Роздол Львівської області почав опалювальний сезон

Новий Роздол Львівської області почав опалювальний сезон

Опалювальний сезон, Новий Розділ

Новий Роздол Львівської області 21 листопада почав опалювальний сезон. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

На Львівщині почали подачу теплоносія у будинки жителів міста Новий Розділ", - сказано в ньому.

За словами директора департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Назарія Романчука, станом на вечір 21 листопада аварійним бригадам вдалося ліквідувати всі три прориви теплотрас, а також отримати постійний тиск у тепломережах, що дозволило розпочати опалювальний сезон і запустити роботу Новороздільської ТЕЦ.

Таким чином, Львівська область повністю увійшла в опалювальний сезон.

Як повідомляли "Українські Новини", у першій половині дня опалювальний сезон розпочався у Новояворівську Львівської області.

Раніше Кабінет Міністрів україни зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" забезпечити стабільне газопостачання мешканців міст Новояворівськ і Новий Розділ в опалювальному сезоні 2019/2020 років.

31 жовтня Львівська обладміністрація вирішила додатково виділити 2,7 млн гривень на заходи щодо недопущення зриву опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську.

У серпні 2018 року суд заарештував і передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, ТЕЦ "Новояворівськ" і "Новий Розділ" у Львівській області.

Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що майно заарештовано в рамках розслідування факту присвоєння 1,4 млрд гривень при поставках газу на зазначені ТЕЦ підприємствами, підконтрольними на той час депутатам Верховної Ради Богдану і Ярославу Дубневичам (фракція "Блок Петра Порошенко").

В 2017 року Солом'янський районний суд Києва дозволив НАБУ вилучити документи Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг по справі науково-виробничого підприємства "Енергія-Новояворівськ" (Львівська область).

Більше новин про: Опалювальний сезон Новий Розділ

Архів
Новини
Рішення про виключення Іванісова прийнято, - Арахамія 20:58
Україна і Польща - лідери з росту антисемітського настрою, - дослідження 20:35
У Рівненській області діти отруїлися чорними цукерками Баби-Яги з перцем чилі 20:34
Новий Роздол Львівської області почав опалювальний сезон 20:30
Константин Кулик
Кличко та поліція перевірять законність нерухомості прокурора Кулика, - ЗМІ 20:15
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Коломойський гальмує процес УРП в судах, - ЗМІ 10:11
Зеленський з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної сотні 10:21
Директор ДАБІ в Одеській області звернувся в правоохоронні органи через погрози з боку найбільшої будівельної компанії Одеси 11:35
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Суд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум 14:41
Кожна 3-я гривня в державному бюджеті була взята в борг 06:10
Монетизація пільг — отримати зекономлені гроші можна з червня 2020 05:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok