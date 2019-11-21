Новий Роздол Львівської області почав опалювальний сезон

Новий Роздол Львівської області 21 листопада почав опалювальний сезон. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

На Львівщині почали подачу теплоносія у будинки жителів міста Новий Розділ", - сказано в ньому.

За словами директора департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Назарія Романчука, станом на вечір 21 листопада аварійним бригадам вдалося ліквідувати всі три прориви теплотрас, а також отримати постійний тиск у тепломережах, що дозволило розпочати опалювальний сезон і запустити роботу Новороздільської ТЕЦ.

Таким чином, Львівська область повністю увійшла в опалювальний сезон.

Як повідомляли "Українські Новини", у першій половині дня опалювальний сезон розпочався у Новояворівську Львівської області.

Раніше Кабінет Міністрів україни зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" забезпечити стабільне газопостачання мешканців міст Новояворівськ і Новий Розділ в опалювальному сезоні 2019/2020 років.

31 жовтня Львівська обладміністрація вирішила додатково виділити 2,7 млн гривень на заходи щодо недопущення зриву опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську.

У серпні 2018 року суд заарештував і передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, ТЕЦ "Новояворівськ" і "Новий Розділ" у Львівській області.

Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що майно заарештовано в рамках розслідування факту присвоєння 1,4 млрд гривень при поставках газу на зазначені ТЕЦ підприємствами, підконтрольними на той час депутатам Верховної Ради Богдану і Ярославу Дубневичам (фракція "Блок Петра Порошенко").

В 2017 року Солом'янський районний суд Києва дозволив НАБУ вилучити документи Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг по справі науково-виробничого підприємства "Енергія-Новояворівськ" (Львівська область).