Нацполиция сняла охрану с журналистов Ганапольского и Киселева

Национальная полиция сняла охранные мероприятия с журналистов Матвея Ганапольского и Евгения Киселева из списка 47 потенциальных жертв террористов.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

"По состоянию на 19.11.19 ни Ганапольскому, ни Киселеву охранные услуги полицией охраны не оказываются", - говорится в нем.

Полиция охраны также отмечает, что у нее нет в наличии списка 47 потенциальных жертв террористов.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ отказалась сообщить, охраняет ли до сих пор российского журналиста Аркадия Бабченко, который покинул Украину.

29 мая 2018 года, СБУ инсценировала убийство Бабченко и задержала украинского бизнесмена Германа по подозрению в организации этого преступления по заказу российских спецслужб. Луценко и Грицак тогда отчитались перед послами стран G7 и ЕС об "убийстве" Бабченко.

В 2018 году полиция взяла под охрану 6 из 47 лиц из списка возможных жертв террористов. Тогда Ганапольского и Киселева предупредили, что их жизнь в опасности.