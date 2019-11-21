подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
21 ноября 2019, четверг, 18:05 34
Силовые структуры 2019-11-21T18:13:53+02:00
Українські Новини
Нацполиция сняла охрану с журналистов Ганапольского и Киселева

Нацполиция сняла охрану с журналистов Ганапольского и Киселева

Журналисты, Евгений Киселев, Матвей Ганапольский, Нацполиция, Аркадий Бабченко

Национальная полиция сняла охранные мероприятия с журналистов Матвея Ганапольского и Евгения Киселева из списка 47 потенциальных жертв террористов.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

"По состоянию на 19.11.19 ни Ганапольскому, ни Киселеву охранные услуги полицией охраны не оказываются", - говорится в нем.

Полиция охраны также отмечает, что у нее нет в наличии списка 47 потенциальных жертв террористов.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ отказалась сообщить, охраняет ли до сих пор российского журналиста Аркадия Бабченко, который покинул Украину.

29 мая 2018 года, СБУ инсценировала убийство Бабченко и задержала украинского бизнесмена Германа по подозрению в организации этого преступления по заказу российских спецслужб. Луценко и Грицак тогда отчитались перед послами стран G7 и ЕС об "убийстве" Бабченко.

В 2018 году полиция взяла под охрану 6 из 47 лиц из списка возможных жертв террористов. Тогда Ганапольского и Киселева предупредили, что их жизнь в опасности

Больше новостей о: Журналисты Евгений Киселев Матвей Ганапольский Нацполиция Аркадий Бабченко

Архив
Новости
В Петровском начали демонтировать фортификации 18:36
Украина стала 100-й страной, присоединившейся к Декларации о безопасности школ 18:31
Найем получил должность замгендиректора "Укроборонпрома" 18:12
В Николаеве женщина прострелила ногу коллектору, а в Днипре посреди дня избили мужчину и затолкали в джип 18:11 Новости из регионов
Инициативы по реприватизации "Укртелекома" исходят от прошлого руководства ФГИ, планировавшего продать его другому собственнику, – СМИ 18:10
больше новостей
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК 10:29
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
Новых депутатов пора менять, - Зеленский на форуме со школьниками 14:59
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
Каждая 3-я гривна в госбюджете взята в долг 06:10
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине несовершеннолетнюю, – текст приговора 17:41 Обновляется
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok