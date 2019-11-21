подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
21 ноября 2019, четверг, 17:38 1009
Верховная Рада и партии 2019-11-21T17:42:36+02:00
Українські Новини
Труханов уже наполовину в тюрьме, – нардеп Рабинович

Труханов уже наполовину в тюрьме, – нардеп Рабинович

Вадим Рабинович, Геннадий Труханов, Мэр Одессы, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ
Вадим Рабинович. Фото: newsone.ua
Вадим Рабинович. Фото: newsone.ua

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде Украины Вадим Рабинович заявил, что мэр Одессы Геннадий Труханов находится "уже наполовину в тюрьме".

Об этом парламентарий сообщил в ходе большого телевизионного марафона "Диалог со страной" в эфире телеканала NewsOne

Рабинович напомнил одесситам, что он тщательно следит за действиями мэра города, особенно за явно незаконными деяниями как лично городского головы, так и его команды.

"У меня есть целая подшивка по незаконным застройкам в Одессе. Я знаю фамилии застройщиков, знаю ситуацию с Трухановым, который наполовину в тюрьме (его и трогать неудобно)… Поверьте, мы не дадим власти замолчать эти вопросы по Одессе", – пообещал Вадим Рабинович.

Больше новостей о: Вадим Рабинович Геннадий Труханов Мэр Одессы Оппозиционная платформа - За жизнь ОПЗЖ

Архив
Новости
Освещение в Киеве. Фото: facebook.com/kyivmisksvitlo
Новый год приближается: в Киеве установили новогоднее освещение на центральных улицах 17:53
В Житомире задержали россиянина: он руководит одной из групп ИГИЛ 17:52
Зеленский назначил замглавы СБУ Андрущенко 17:45
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине несовершеннолетнюю, – текст приговора 17:41 Обновляется
Труханов уже наполовину в тюрьме, – нардеп Рабинович 17:38
больше новостей
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК 10:29
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
Новых депутатов пора менять, - Зеленский на форуме со школьниками 14:59
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
Каждая 3-я гривна в госбюджете взята в долг 06:10
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец" 23:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok