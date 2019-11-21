Труханов уже наполовину в тюрьме, – нардеп Рабинович

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде Украины Вадим Рабинович заявил, что мэр Одессы Геннадий Труханов находится "уже наполовину в тюрьме".

Об этом парламентарий сообщил в ходе большого телевизионного марафона "Диалог со страной" в эфире телеканала NewsOne.

Рабинович напомнил одесситам, что он тщательно следит за действиями мэра города, особенно за явно незаконными деяниями как лично городского головы, так и его команды.

"У меня есть целая подшивка по незаконным застройкам в Одессе. Я знаю фамилии застройщиков, знаю ситуацию с Трухановым, который наполовину в тюрьме (его и трогать неудобно)… Поверьте, мы не дадим власти замолчать эти вопросы по Одессе", – пообещал Вадим Рабинович.