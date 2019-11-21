подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Реприватизационные игры государства могут оттолкнуть потенциальных иностранных инвесторов, – Полтораков
21 ноября 2019, четверг, 16:21 587
Экономика 2019-11-21T16:21:21+02:00
Українські Новини
Реприватизационные игры государства могут оттолкнуть потенциальных иностранных инвесторов, – Полтораков

Реприватизационные игры государства могут оттолкнуть потенциальных иностранных инвесторов, – Полтораков

Реприватизация, Укртелеком, Алексей Полтораков
Алексей Полтораков. Фото: glavcom.tv
Алексей Полтораков. Фото: glavcom.tv

Политический социолог Алексей Полтораков считает, что реприватизационные игры государства, в частности вокруг компании "Укртелеком", могут оттолкнуть потенциальных иностранных инвесторов.

Об этом он заявил в блоге для интернет-издания Comments.ua.

"Основные, наиболее значимые риски т.н. "большой (ре)приватизации" четко и рельефно аккумулирует ситуация вокруг (ре)приватизации "Укртелекома". Прежде всего потому, что "Укртелеком" по своей социально-экономической сути – несколько неоднозначный, в чем-то даже "токсичный актив", с усугубляющимися проблемами общей "внутренней" рентабельности и смежных "внешних" вопросов инвестиционной привлекательности", - написал Полтораков.

Эксперт отметил, что система проводной связи – основной рынок "Укртелекома" – постепенно территориально сужается, экономически уменьшается, социально маргинализируется. И в связи с этим подчеркнул, что в случае национализации компании, объем средств, которые государству придется вернуть инвестору и вложить позже в развитие компании, может оказаться значительно больше, чем получится выручить при повторной продаже компании.

"Проводная связь значима лишь там, где есть те или иные проблема с покрытием/охватом "мобилок" – в сельской местности и т.п. Но именно там – наиболее высок уровень затрат и сложностей в обслуживании проводной инфраструктуры. В силу этого объем даже минимально необходимых (с учетом взаимных долгов, производных взаимозачетов и т.п.) для возвращения предыдущим приватизаторам-инвесторам вложенных средств может оказаться большим, чем реальная рыночная стоимость предприятия", - уточнил Полтораков.

К тому же эксперт напомнил, что государство является неэффективным собственником, в частности, "Укртелеком" до приватизации (в 2011 году) был убыточным предприятием, обузой государственной казны и кармана налогоплательщиков. И подчеркнул, что реприватизационные игры государства, скорее всего, оттолкнут иностранного инвестора.

"Очередные (ре)приватизационные игры государства с большим бизнесом – фактор, могущий оттолкнуть потенциальных внешних инвесторов, усилить и без того серьезные сомнения в стабильности пресловутого "инвестиционного климата" в Украине и действенности гарантий защиты частной собственности от очередных прихотей государственно-политической конъюнктуры", - спрогнозировал Полтораков.

Ранее экономист Алексей Кущ высказал мнение, что в случае национализации "Укртелекома" государство понесет значительные убытки, повторно компанию смогут продать только с большим дисконтом.

Напомним, ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов, а риск национализации раннее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов. В частности, ситуация вокруг оператора связи "Укртелеком", где Фонд государственного имущества Украины сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.

Больше новостей о: Реприватизация Укртелеком Алексей Полтораков

Архив
Новости
В Петровском начали демонтировать фортификации 18:36
Украина стала 100-й страной, присоединившейся к Декларации о безопасности школ 18:31
Найем получил должность замгендиректора "Укроборонпрома" 18:12
В Николаеве женщина прострелила ногу коллектору, а в Днипре посреди дня избили мужчину и затолкали в джип 18:11 Новости из регионов
Инициативы по реприватизации "Укртелекома" исходят от прошлого руководства ФГИ, планировавшего продать его другому собственнику, – СМИ 18:10
больше новостей
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК 10:29
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
Новых депутатов пора менять, - Зеленский на форуме со школьниками 14:59
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
Каждая 3-я гривна в госбюджете взята в долг 06:10
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине несовершеннолетнюю, – текст приговора 17:41 Обновляется
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok