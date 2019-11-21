Реприватизационные игры государства могут оттолкнуть потенциальных иностранных инвесторов, – Полтораков

Политический социолог Алексей Полтораков считает, что реприватизационные игры государства, в частности вокруг компании "Укртелеком", могут оттолкнуть потенциальных иностранных инвесторов.

Об этом он заявил в блоге для интернет-издания Comments.ua.

"Основные, наиболее значимые риски т.н. "большой (ре)приватизации" четко и рельефно аккумулирует ситуация вокруг (ре)приватизации "Укртелекома". Прежде всего потому, что "Укртелеком" по своей социально-экономической сути – несколько неоднозначный, в чем-то даже "токсичный актив", с усугубляющимися проблемами общей "внутренней" рентабельности и смежных "внешних" вопросов инвестиционной привлекательности", - написал Полтораков.

Эксперт отметил, что система проводной связи – основной рынок "Укртелекома" – постепенно территориально сужается, экономически уменьшается, социально маргинализируется. И в связи с этим подчеркнул, что в случае национализации компании, объем средств, которые государству придется вернуть инвестору и вложить позже в развитие компании, может оказаться значительно больше, чем получится выручить при повторной продаже компании.

"Проводная связь значима лишь там, где есть те или иные проблема с покрытием/охватом "мобилок" – в сельской местности и т.п. Но именно там – наиболее высок уровень затрат и сложностей в обслуживании проводной инфраструктуры. В силу этого объем даже минимально необходимых (с учетом взаимных долгов, производных взаимозачетов и т.п.) для возвращения предыдущим приватизаторам-инвесторам вложенных средств может оказаться большим, чем реальная рыночная стоимость предприятия", - уточнил Полтораков.

К тому же эксперт напомнил, что государство является неэффективным собственником, в частности, "Укртелеком" до приватизации (в 2011 году) был убыточным предприятием, обузой государственной казны и кармана налогоплательщиков. И подчеркнул, что реприватизационные игры государства, скорее всего, оттолкнут иностранного инвестора.

"Очередные (ре)приватизационные игры государства с большим бизнесом – фактор, могущий оттолкнуть потенциальных внешних инвесторов, усилить и без того серьезные сомнения в стабильности пресловутого "инвестиционного климата" в Украине и действенности гарантий защиты частной собственности от очередных прихотей государственно-политической конъюнктуры", - спрогнозировал Полтораков.

Ранее экономист Алексей Кущ высказал мнение, что в случае национализации "Укртелекома" государство понесет значительные убытки, повторно компанию смогут продать только с большим дисконтом.

Напомним, ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов, а риск национализации раннее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов. В частности, ситуация вокруг оператора связи "Укртелеком", где Фонд государственного имущества Украины сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.