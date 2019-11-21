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  • Ретроспективное изменение "зеленого тарифа" - нарушение закона и международных обязательств, – глава ветроэнергетической ассоциации
21 ноября 2019, четверг, 16:07 450
Политика 2019-11-21T18:30:05+02:00
Українські Новини
Ретроспективное изменение "зеленого тарифа" - нарушение закона и международных обязательств, – глава ветроэнер

Ретроспективное изменение "зеленого тарифа" - нарушение закона и международных обязательств, – глава ветроэнергетической ассоциации

Председатель Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков заявил, что не может быть никакого ретроспективного снижения "зеленого тарифа", и против таких инициатив выступают все инвесторы сектора ВИЭ в Украине, поскольку это нарушает обязательства страны перед инвесторами и негативно влияет на отрасль.

"Позиция нашей ассоциации, позиция 99% рынка – никакого ретроспективного снижения тарифа! Те, кто выступает за ретроспективу, они либо не имеют к рынку отношения, либо лоббируют чужие интересы. Банки, которые дали кредиты (на развитие станций ВИЭ), им будет трудно объяснить, почему инвестор, который получил кредит и строит объект, должен продлевать срок возврата кредита из-за ретроспективы. Очень тяжело заложить в  какую-либо бизнес-модель вообще ретроспективу", - отметил Андрей Конеченков.

Он также подчеркнул, что принятие решения о ретроспективном снижении тарифа грозит Украине сотнями судебных исков.

"Ретроспектива – это уже прецедент для суда между инвестором и государством. Потому что это – нарушение закона, правил игры, нарушение гарантий государства, которые государство предоставило инвестору, когда он заходил в этот рынок. Мы неоднократно обращались к власти, написали письмо президенту, премьеру, главе комитета ВР по ТЭК Андрею Герусу, министру энергетики, это список людей, что могут повлиять на ситуацию, и мы четко очертили, как не нужно воздействовать на инвесторов, а первый и главный пункт – это никакого ретроспективного снижения тарифа", - отметил Андрей Конеченков.

Напомним, законодательством Украины и ее международными обязательствами гарантировано сохранение "зеленых" тарифов на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее Украинская ветроэнергетическая ассоциация обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не уничтожать отрасль и отказаться от намерения ретроспективно снизить "зеленый тариф".
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