КБ "Южное" проиграло суд на $200 млн американскому Boeing

Конструкторское бюро (КБ) "Южное" и государственное предприятие "Южный машиностроительный завод" проиграли в деле международного консорциума "Морской старт". Украинская сторона должна выплатить американской аэрокосмической компании Boeing 200 млн долларов.

Об этом сообщило интернет-издание Delo.ua, ссылаясь на американское юридическое издание Law 360.

В 2013 году компания Boeing подала иск о нарушении условий контракта против украинских компаний. Основанием стал переведенный на Boeing пакет с гарантиями по кредитам на сотни миллионов долларов, связанный с "Морским стартом".

Проект был создан еще в 1995 году как плавучий космодром для запуска ракет "Зенит-3SL". Стартовая стоимость проекта составила 3,5 млрд долларов. Украинские КБ "Южное" и "Южмаш" имели 15% капитала консорциума. В состав также входил Boeing.

Суд длился 6 лет, разбирательства проходили в США, Швеции, России и Великобритании.

"Апелляции и доказательства украинцев суд окончательно отклонил, и теперь государство Украина должно 200 млн долларов – и все это из-за невыполненных обещаний КБ "Южное", – говорится в материале Delo.ua.

Напомним, что 3 ноября Кабмин уволил главу космического агентства Павла Дегтяренко, который до этого 30 лет проработал в КБ "Южное".