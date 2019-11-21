В Киеве установили "памятник" Вадиму Столару, – СМИ

"Город должен знать своих героев, особенно тех, которые реально руководит столицей!". Под таким лозунгом сегодня, 21 ноября, в Киеве прошла акция протеста против коррупции и "строительной мафии" в городе. Организаторами акции выступила женская арт-группа Angry Birds, участие в ней приняли около 200 киевлян.

Об этом сообщило информационное агентство "УНИАН".

Около 11:00 возле Бессарабской площади стали собираться киевляне с плакатами "Столар – настоящий мэр", "Столар богатый – красть не будет", "Дешевое жилье для нищебродов", "Братья Горовые – круче братьев Кличко". Пьедесталом славы для одиозного застройщика, которого называют "серым кардиналом" Киева, выбрали пустующее место бывшего монумента Ленину – именно здесь и установили "памятник" Вадиму Столару.

На плакате, который символизирует памятник, изображена фигура боксера с лицом застройщика Вадима Столара – таким образом организаторы попытались показать жителям столицы "истинное лицо" городской власти.

"В Киеве есть официальный мэр Виталий Кличко, которого все знают. Но реально управляет и руководит столицей другой человек – Вадим Столар, который при этом остается в тени. Мы считаем несправедливым тот факт, что все "лавры" получает один Кличко, ведь главная заслуга в том, во что превращают сегодня Киев, принадлежит именно Столару", - заявили участники акции.

"Памятник" установили на пустующем месте бывшего монумента Ленину. Фото: unian.net

Установленный "памятник", по их словам, должен стать публичным признанием того вклада в развитие города, который делают непубличные члены команды киевского городского головы Виталия Кличко.

Люди практически ничего не знают о Столаре и братьях Горовых – но именно они являются "смотрящими" за сферой строительства, и именно им киевляне платят "сверху" за каждый введенный в эксплуатацию квадратный метр".

В ходе акции отметили, что коррупция в строительном бизнесе достигает колоссальных размеров и выстроена таким образом, что за каждый квадратный метр людям приходится доплачивать "строительной мафии" 10-20 долларов из своих карманов. По словам активистов, жилье в Украине подешевеет только тогда, когда будет побеждена коррупционная схема Столара-Горовых.

После митинга участники акции прошли к бизнес-центру "Парус" на улице Мечникова, в котором находятся офисы Вадима Столара и братьев Горовых.

Пообщаться с самими застройщиками участникам акции не удалось – ни Столар, ни Горовые к народу не вышли. Однако активисты не теряют на это надежды - митинги у "Паруса" пообещали проводить еженедельно.