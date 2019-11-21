"Фармак" ведет активную работу по развитию науки и внедрению инновационных исследований

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) ведет активную работу по развитию науки и внедрению инновационных исследований.

Об этом журналистам в ходе VII Ежегодной научно-практической конференции "Школа молодых ученых" сказал доктор медицинских наук, главный научный консультант компании "Фармак" Виктор Маргитич.

"Сегодня у нас проходит VII Ежегодная научно-практическая конференция "Школа молодых ученых" с международным участием. Мы имеем много международных гостей из Австрии, Венгрии, Италии, Ирландии, Великобритании, США, гостей из Харькова из "Института монокристаллов", с которыми у нас тесное сотрудничество. Эта школа была у нас основана в 2006 году, ее вдохновителем была основатель "Фармака" Филя Жебровская, она осуществляла всестороннюю поддержку развития школы, сначала у нас были семинары, они постепенно переросли в конференции. Конференции помогают развивать взаимодействие наших ученых - это плацдарм для развития контактов, обмена научными мыслями, проблемами и способами их решения с ведущими учеными мира", - сказал он.

По словам Маргитича, результатом конференций является повышение научной информированности, а также новые идеи и практическое их применение в вопросах научных исследований и разработки лекарств, лучшее понимание применения лекарств в клинической практике.

"Конечная цель - это улучшить доступ пациентов к высококачественным, эффективным и безопасным лекарствам", - отметил он.

По его словам, компания "Фармак" ведет активную работу по развитию науки, внедрению инновационных исследований.

"Филя Жебровская всегда уделяла большое внимание развитию науки на "Фармаке" и привлекала лучших студентов, ученых для работы над различными проектами, над новыми лекарствами, для внедрения инноваций, инновационных исследований, в том числе и по синтезу активных фармацевтических ингредиентов, в разработке различных готовых лекарственных форм, в проведении исследований по биоэквивалентности, в проведении клинических исследований с оригинальными препаратами. То есть "Фармак" за последние 10 лет сделал большой шаг вперед", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.