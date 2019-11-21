26.11.19 11:00 Круглый стол: "Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019 года"

26 ноября 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019 года". Организатор: "Финансовый клуб". Во время круглого стола обсудим следующие вопросы: Ситуация на рынке кредитования агросектора: предложения банков и спрос аграриев (в разрезе сроков, сумм, видов кредитования). Особенности кредитования аграриев: лайфхаки банков. Альтернативы классическом кредитованию: их плюсы и минусы. Кто еще, кроме банков, работает на рынке финансирования аграриев? Перспективы агророзписок в Украине. Результаты внедрения. Как получить кредит мелким фермерам? Особенности работы с фермерскими хозяйствами. Как повлияет отмена моратория на продажу земель на финансирование агросектора? На круглый стол приглашаем руководителей банков, представителей украинского бизнеса, а также СМИ. К участию в дискуссии приглашены: Кирилл Мухомедзянов, специалист по финансовому сектору Международной финансовой корпорации (IFC); Андрей Стецевич, заместитель председателя правления Сбербанка; Александр Иснюк, директор департамента корпоративного бизнеса, Укргазбанка; Лилия Лиманская, директор по работе с АПК и телекоммуникационными компаниями Альфа-Банка; Татьяна Корган, директор по корпоративному кредитованию Альфа-Банка; Алексей Тугаев, начальник управления обслуживания корпоративных клиентов банка "Пивденный"; Ирина Груй, директор департамента клиентов малого и среднего бизнеса Кредобанка. Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный. Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж