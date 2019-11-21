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  • 26.11.19 11:00 Круглый стол: "Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019 года"
21 ноября 2019, четверг, 11:42 14
Пресс-центр 2019-11-21T13:30:03+02:00
Українські Новини
26.11.19 11:00 Круглый стол: "Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019 года"

26.11.19 11:00 Круглый стол: "Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019 года"

26 ноября 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019 года".

Организатор: "Финансовый клуб".

Во время круглого стола обсудим следующие вопросы:

  • Ситуация на рынке кредитования агросектора: предложения банков и спрос аграриев (в разрезе сроков, сумм, видов кредитования).
  • Особенности кредитования аграриев: лайфхаки банков.
  • Альтернативы классическом кредитованию: их плюсы и минусы.
  • Кто еще, кроме банков, работает на рынке финансирования аграриев?
  • Перспективы агророзписок в Украине. Результаты внедрения.
  • Как получить кредит мелким фермерам? Особенности работы с фермерскими хозяйствами.
  • Как повлияет отмена моратория на продажу земель на финансирование агросектора?

На круглый стол приглашаем руководителей банков, представителей украинского бизнеса, а также СМИ.

К участию в дискуссии приглашены:

  • Кирилл Мухомедзянов, специалист по финансовому сектору Международной финансовой корпорации (IFC);
  • Андрей Стецевич, заместитель председателя правления Сбербанка;
  • Александр Иснюк, директор департамента корпоративного бизнеса, Укргазбанка;
  • Лилия Лиманская, директор по работе с АПК и телекоммуникационными компаниями Альфа-Банка;
  • Татьяна Корган, директор по корпоративному кредитованию Альфа-Банка;
  • Алексей Тугаев, начальник управления обслуживания корпоративных клиентов банка "Пивденный";
  • Ирина Груй, директор департамента клиентов малого и среднего бизнеса Кредобанка.

Модератором круглого стола выступит управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный.

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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