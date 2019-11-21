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21 ноября 2019, четверг, 10:29 1380
Судебная власть 2019-11-21T10:29:01+02:00
Українські Новини
Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК

Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК

Суд, Адвокат, Герус Андрей, Ляшко Олег, Ахметов Ринат, Элеонора Салова

Защитником бывшего народного депутата Олега Ляшко является адвокат Элеонора Салова, которая ранее представляла интересы одного из предприятий ДТЭК Рината Ахметова, сообщает портал nashigroshi.org.

В 2016 году директор ОАО "Нефтегаздобыча" выписал на Элеонору Салову доверенность представлять права и интересы общества в рамках любых уголовных производств и на любых стадиях, во всех органах государственной власти и др.

Доверенность выдавалась сроком на 1 год, и продолжалась ли она - пока неизвестно.

Салова защищает Ляшко в уголовном производстве по подозрению по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного деятеля). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

Элеонора Салова в 2016 году вместе с Андреем Бутенко основали ОО "Европейский проектный центр".

По версии следствия, Ляшко 6 ноября в здании международного аэропорта "Борисполь" нанес телесные повреждения народному депутату от "Слуги народа" Андрею Герусу.

Драку Ляшко снял на камеру и обнародовал в Facebook. Ляшко, который несколько раз ударил Геруса и порвал ему рубашку, обвинял депутата в лоббировании импорта российской электроэнергии.

В свою очередь, парламентарий Андрей Герус назвал Ляшко лоббистом интересов бизнесмена Рината Ахметова и его энергетических компаний, которые зарабатывают на дорогой электроэнергии.

Репортеры отмечают, что открытие импорта электроэнергии из Беларуси и России помогло резко подешеветь электроэнергии на так называемом "рынке на сутки вперед". Это именно та часть нового рынка электроэнергии Украины, где покупают электроэнергию для водоканалов, офисов, магазинов, пекарен, троллейбусов и тому подобное.

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