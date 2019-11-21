Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК

Защитником бывшего народного депутата Олега Ляшко является адвокат Элеонора Салова, которая ранее представляла интересы одного из предприятий ДТЭК Рината Ахметова, сообщает портал nashigroshi.org.

В 2016 году директор ОАО "Нефтегаздобыча" выписал на Элеонору Салову доверенность представлять права и интересы общества в рамках любых уголовных производств и на любых стадиях, во всех органах государственной власти и др.

Доверенность выдавалась сроком на 1 год, и продолжалась ли она - пока неизвестно.

Салова защищает Ляшко в уголовном производстве по подозрению по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного деятеля). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

Элеонора Салова в 2016 году вместе с Андреем Бутенко основали ОО "Европейский проектный центр".

По версии следствия, Ляшко 6 ноября в здании международного аэропорта "Борисполь" нанес телесные повреждения народному депутату от "Слуги народа" Андрею Герусу.

Драку Ляшко снял на камеру и обнародовал в Facebook. Ляшко, который несколько раз ударил Геруса и порвал ему рубашку, обвинял депутата в лоббировании импорта российской электроэнергии.

В свою очередь, парламентарий Андрей Герус назвал Ляшко лоббистом интересов бизнесмена Рината Ахметова и его энергетических компаний, которые зарабатывают на дорогой электроэнергии.

Репортеры отмечают, что открытие импорта электроэнергии из Беларуси и России помогло резко подешеветь электроэнергии на так называемом "рынке на сутки вперед". Это именно та часть нового рынка электроэнергии Украины, где покупают электроэнергию для водоканалов, офисов, магазинов, пекарен, троллейбусов и тому подобное.