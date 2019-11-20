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20 ноября 2019, среда, 21:30 297
Происшествия 2019-11-20T21:31:59+02:00
Українські Новини
Львовская область намерена запустить отопительный сезон в Новояворовске 21 ноября, Новом Раздоле - до 23 ноябр

Львовская область намерена запустить отопительный сезон в Новояворовске 21 ноября, Новом Раздоле - до 23 ноября

Отопительный сезон, Новояворовск, Новый Раздол

Львовская область намерена запустить отопительный сезон в Новояворовске 21 ноября, Новом Раздоле - до 23 ноября.

Об этом журналистам сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский, передают Українські Новини.
"Сегодня запущена ТЭЦ в Новояворовске, 22-го (ноября) будет запущена в Новом Раздоле", - сказал он.
По его словам в Новом Раздоле систему теплоснабжения наполняют водой и ликвидирую прорывы.
"Сегодня работники ТЭЦ получили первые выплаты. Задолженность по зарплате была основной причиной, почему станции не запускали. Можем сказать, что ситуация с ТЭЦ стабилизирована", - добавил Мальский.
Он прогнозирует, что жители Новояворовска получат тепло 20 ноября поздно вечером либо 21 ноября утром, а жители Нового Раздола - до 23 ноября.
Как сообщали Українські Новини, ранее Львовская область заявляла о намерении запустить отопительный сезон в Новояворовске до 18 ноября, сроки по старту отопительного сезона в Новом Раздоле были неизвестны.
Кабинет Министров рассчитывал на начало отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске 17-18 ноября.
Кабинет Министров обязал Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" обеспечить стабильное газоснабжение жителей городов Новояворовск и Новый Раздол Львовской области в отопительном сезоне 2019/2020 годов.
31 октября Львовская обладминистрация решила дополнительно выделить 2,7 млн гривен на мероприятия по недопущению срыва отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске.
В августе 2018 года суд арестовал и передал Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, ТЭЦ "Новояворовск" и "Новый Раздол" во Львовской области.
Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что имущество арестовано в рамках расследования факта присвоения 1,4 млрд гривен при поставках газа на указанные ТЭЦ предприятиями, подконтрольными на то время депутатам Верховной Рады Богдану и Ярославу Дубневичам (фракция "Блок Петра Порошенко").
В 2017 году Соломенский районный суд Киева разрешил НАБУ изъять документы Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг по делу научно-производственного предприятия "Энергия-Новояворовск" (Львовская область).

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