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21 ноября 2019, четверг, 06:33 348
Верховная Рада и партии 2019-11-21T06:33:01+02:00
Українські Новини
Платформа Бойко требует восстановить выплаты больничных и декретных

Платформа Бойко требует восстановить выплаты больничных и декретных

заявление партии, Оппозиционная платформа – За життя, ОПЗЖ, Евгений Баженков, Государственный фонд социального страхования, Социальные страховые выплаты

"Оппозиционная платформа - За життя требует восстановить выплаты из Государственного Фонда социального страхования немедленно и в полном объеме". Об этом говорится в заявлении политической силы, размещенном на ее официальном портале.

В тексте документа отмечается, что нынешнюю власть абсолютно не волнуют интересы, проблемы и жизнь людей. Сегодня директор исполнительной дирекции Государственного Фонда социального страхования Евгений Баженков заявил о приостановке всех страховых социальных выплат гражданам. В том числе выплаты больничных, пособий беременным и роженицам, государственной помощи на похороны в связи с нехваткой финансирования.

Правительство, профильное министерство и руководство Фонда прекрасно знали о накопившихся проблемах с нехваткой финансирования. Предпосылки нынешнего кризиса в Фонде копились на протяжении всего года, но ничего не было сделано для того, чтобы предотвратить нынешнюю ситуацию. Власти оказалось проще отказать в законных выплатах требующим помощи людям, чем навести порядок в работе ведомств.

"Замораживание социальных страховых выплат - еще один вопиющий пример безответственности, равнодушия и полного непрофессионализма нынешней власти. Так разрекламированная Зе-команда работает во всех сферах и по-другому не умеет. Такая же ситуация с вопросами отопительного сезона, коммунальных субсидий, закупок вакцин и лекарств", - отмечается в документе.

Оппозиционная платформа - За життя требует от "правительства технократов" навести порядок в работе ведомств и прекратить прятаться за нелепыми объяснениями. Социальные выплаты из Государственного Фонда социального страхования должны быть восстановлены немедленно и в полном объеме. Граждане Украины имеют законное право на получение помощи от государства.

"Мы готовы инициировать внеочередное заседание парламента для внесения срочных изменений в Государственный бюджет и решения всего комплекса проблем с государственным финансированием социальных обязательств", - сказано в заявлении партии.

"В связи с грубыми нарушениями конституционных прав украинских граждан вследствие блокирования страховых выплат из Государственного фонда, требуем наказания всех виновных чиновников и профильного министра. Уже ясно, что этой власти люди безразличны. Но если это так, то украинскому народу не нужна такая власть!", - резюмировано в заявлении ОПЗЖ.

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