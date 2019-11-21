В Украине прекратили выплаты больничных и "декретных". Зеленский хочет менять депутатов

Депутат "Слуги народа" Роман Иванисов изнасиловал несовершеннолетнюю и отсидел за это положенный срок в тюрьме. Это было еще задолго до депутатства. Предположительно, когда и сам Иванисов был несовершеннолетним. Слухи о его криминальном прошлом стали появляться в соцсетях несколько дней назад. В ответ на это позавчера Иванисов выложил справку от МВД о своей несудимости. Правда, депутата вывел на чистую воду генпрокурор. "Все факты подтвердились", - сказал Рябошапка. А затем уже сама ГПУ открестилась от этих слов и попросила не распространять информацию о судимости депутата. В общем, непонятно, как Зеленский набирал своих "народных слуг". Один – насильник, другой – заказывает прямо в Раде проституток…Не зря, наверное, Зеленский хочет распустить недавно избранную Раду. Об этом он сказал на встрече со школьниками. "Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал он ученице Даше. И предложил ей "подтягиваться в Раду".В Украине остановили выплату больничных и "декретных". В Фонде социального страхования, который за это отвечает, кончились деньги. Фонд неправильно рассчитал бюджет, и исчерпал лимиты, когда до конца года остались еще 1,5 месяца.Секс-скандал с замминистра Клитиной получил неожиданное продолжение. Вчера она рассказала Джокеру, что не против занять пост своего министра. Сегодня министр нанес ответный удар. Заявил, что Клитина потеряла доверие. А все началось с обсуждения депутатами "Слуги народа", как эффектная блондинка Клитина попала в замминистра. Конечно же. Они предположили, что через постель.ГБР отчиталось, как расследует дела против Порошенко. Допрошено более полутысячи свидетелей. В том числе три раза – сам Порошенко. Правда, более 20 допросов бывший президент "прогулял". Подозрения ему уже готовы и находятся у генпрокурора Рябошапки. Но тот, почему то, тянет с их вручением.Депутат Бужанский добился расследования против Вятровича. Этим займется ГБР. Там изучат, как были потрачены деньги на крупную конференцию по голодомору, расчитанную на 400 участников. Бужанский считает, что Вятрович украл часть из полмилионного бюджета конференции, а остальные средства потратил на "барский" банкет с профитролями, брускеттами и "Мильфеями". И это все – в честь Голодомора.Вы будете смеяться, но уже ставший притчей Шулявский мост в Киеве снова "подорожал". Более чем на 220 миллионов. Между тем, приближение строительства к завершению пока не наблюдается.Между тем, к Украине приближается зима. Уже завтра в ряде областей ожидается мороз до -10 и сильный ветер.Kiss peace loveДенис ИванескоПодписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.