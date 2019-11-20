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20 ноября 2019, среда, 17:37 709
Внешняя политика 2019-11-20T17:37:36+02:00
Українські Новини
Кличко начал рассказывать Европе о своей оппозиционности к Зеленскому

Кличко начал рассказывать Европе о своей оппозиционности к Зеленскому

Виталий Кличко, Президент Украины, Европейский парламент, мэр Киева, Владимир Зеленский, Михель Галер
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко начал заявлять в Европе о своей оппозиционности к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его политической силе - партии "Слуга народа".

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил член Европейского парламента Михель Галер.

Европарламентарий написал о том, что встретил Кличко вместе с Юлией Тимошенко на открытии конгресса EPP ( European People's Party), который проходит 20-21 ноября в Загребе (Хорватия).

"Я случайно встречаю Виталия Кличко и Юлию Тимошенко по пути на открытие конгресса ЕРР. Оба находятся в оппозиции к новому парламентскому большинству. Посмотрим, что они расскажут", - написал член Европарламента.

Свое сообщение в соцсети Facebook Галер сопроводил совместной фотографией с Кличко и Тимошенко. 

Больше новостей о: Виталий Кличко Президент Украины Европейский парламент мэр Киева Владимир Зеленский Михель Галер

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