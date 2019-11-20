Кличко начал рассказывать Европе о своей оппозиционности к Зеленскому

Мэр Киева Виталий Кличко начал заявлять в Европе о своей оппозиционности к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его политической силе - партии "Слуга народа".

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил член Европейского парламента Михель Галер.

Европарламентарий написал о том, что встретил Кличко вместе с Юлией Тимошенко на открытии конгресса EPP ( European People's Party), который проходит 20-21 ноября в Загребе (Хорватия).

"Я случайно встречаю Виталия Кличко и Юлию Тимошенко по пути на открытие конгресса ЕРР. Оба находятся в оппозиции к новому парламентскому большинству. Посмотрим, что они расскажут", - написал член Европарламента.

Свое сообщение в соцсети Facebook Галер сопроводил совместной фотографией с Кличко и Тимошенко.