Главный свидетель по делу о коррупции Сытника хочет пройти детектор лжи. Готов ли к этому Сытник? – СМИ

22 ноября состоится судебное заседание, которое рассмотрит апелляцию директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, обвиненного в коррупционных действиях за дорогой отдых, который не был внесен в декларацию о доходах и оплачен другим лицом. Это может стать концом карьеры директора НАБУ. Ключевой свидетель по данному делу Николай Надейко хочет пройти проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свою правоту. Готов ли пройти проверку на полиграфе Сытник?

В мае этого года Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении директора НАБУ Сытника. Его обвинили в том, что он бесплатно отдыхал в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области, а счет за него оплачивал его друг, бизнесмен Николай Надейко.

Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в административном правонарушении и приговорил к выплате штрафа в размере 3 400 гривен. Однако впереди еще одно заседание - Ровенского апелляционного суда, который рассмотрит апелляцию Сытника, которое должно состояться 22 ноября. Решение суда может поставить крест на карьере Сытника - если его признают виновным в коррупционном деянии, он потеряет право дальше занимать свою должность. Ключевой свидетель по делу Сытника, Николай Надейко, который и оплачивал элитный отдых директора НАБУ, заявляет, что готов пройти проверку на детекторе лжи.

Об этом Надейко рассказал в интервью интернет-изданию "Обозреватель". По его словам, заявление в полицию подавал не он, а был вызван в качестве свидетеля и дал показания, которые полностью подтверждены финансовыми документами, исследованными следствием.

"Я не знаю, кто подавал заявление. Знаю, что изъяли бухгалтерские документы, проводили расследования, а затем полиция передала это дело в Сарненский районный суд. Дело касалось отдыха Сытника и того, что он за свой отдых не заплатил, - рассказал Надейко. - С Артемом Сергеевичем я знаком примерно с 2016 года. Мы с ним подружились. Я раз 5, если не ошибаюсь, помогал ему с этим. Организовывал отдых, скажем так. Ему и его семье".

Надейко также сообщил, что встречался со свидетелем со стороны Сытника, который передавал просьбу директора НАБУ о встрече и убеждал изменить свои показания: "Я через Дениса передал, что встретиться готов в любое время, но менять показания не буду. Я никого не оговаривал, говорил то, что было на самом деле", - ответил Надейко.

Также Надейко подтвердил, что является советником сестры Олега Бахматюка, против которого Сытник расследует дело по рефинансированию VAB банка – Бахматюк заявлял о конфликте интересов у Сытника. "Да, действительно, я являюсь советником руководителя компании "Авангард". И начал работать задолго до того, как появилось это дело. Может Сытник быть обиженным на Бахматюка за это дело? Я этого не исключаю, но утверждать не могу".

Надейко заявил, что ему неприятны обвинения в том, что он якобы оговаривает Сытника, ведь все его показания подтверждены финансовой документацией охотничьей базы, где отдыхал Сытник: "Если есть какие-то сомнения – пожалуйста, я готов доказать свою правоту, что все, что я говорил, все мои показания – абсолютная правда. Мне неприятно, что из меня пытаются сделать какого-то лжеца. Готов в любое время пройти детектор лжи. Готов ли со мной пройти детектор лжи Сытник? Не знаю. Посмотрим".