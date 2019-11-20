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20 ноября 2019, среда, 16:00 452
Верховная Рада и партии 2019-11-20T16:08:16+02:00
Українські Новини
Делом против Ляшко власть пытается зачистить тех, кто способен противостоять капитуляции, – Парубий

Делом против Ляшко власть пытается зачистить тех, кто способен противостоять капитуляции, – Парубий

Андрей Парубий, Андрей Герус, Верховная Рада Украины, Олег Ляшко, Нападение на депутата
Андрей Парубий. Фото: Украинское Фото
Андрей Парубий. Фото: Украинское Фото

Уголовным делом против лидера Радикальной партии Олега Ляшко власть пытаются запугать и устранить тех, кто способен противостоять позорной капитуляции.

Об этом заявил народный депутат Украины Андрей Парубий на своей странице в социальной сети Facebook.

"Открытие украинского рынка для российской электроэнергии - это прямая измена национальным интересам, предательство государства. Именно об этом, а не о другом, шла речь во время "эмоциональной дискуссии" Ляшко в Бориспольском аэропорту. И именно по факту государственной измены должны открываться уголовные дела" , - написал Парубий.

По его мнению, возбуждение уголовного дела против Олега Ляшко, который считает государственной изменой "поправку Геруса", которая разрешила импорт электроэнергии из Российской Федерации, это попытка власти запугать способных противостоять капитуляции Украины.

"Власть, накануне законодательного внедрения так называемой "формулы Штайнмайера", зачищает политическое поле. Правящий режим пытается запугиванием, бросанием за решетку, арестами, нейтрализовать всех политиков, которые способны противостоять позорной капитуляции. Но эта власть должна хорошо помнить - миллионы украинцев ей зачистить не удастся. И Олег Ляшко - один из тех, кто будет бороться за Украину! Держись, друг! Слава Украине!" - написал Парубий.

Напомним, 18 ноября Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Олегу Ляшко за его драку с действующим парламентарием Андреем Герус в аэропорту "Борисполь" и направила в суд ходатайство об избрании бывшему народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Однако 19 ноября суд принял решение отпустить Олега Ляшко на поруки народных депутатов.

6 ноября в VIP-терминале аэропорта "Борисполь" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подрался с народным депутатом Андреем Герус, которого он обвинил в импорте российской электроэнергии, который был восстановлен благодаря внесенной нардепом поправке к закону.

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