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20 ноября 2019, среда, 15:39 622
Экономика 2019-11-20T15:45:55+02:00
Українські Новини
Международное табачное лобби после встречи с Зеленским может окончательно вытеснить с рынка украинских произво

Международное табачное лобби после встречи с Зеленским может окончательно вытеснить с рынка украинских производителей, - СМИ

Табак, Табачные изделия, Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине. Как сообщает "НАШ", во встрече приняли участие представители компаний с иностранным капиталом "Бритиш Американ Тобакко", "Филип Моррис Украина", "ДжейТи Ай" и "Империал Тобакко", однако отсутствовали представители табачных компаний с украинским капиталом.

Причиной встречи стал кризис в табачной сфере, возникший в результате последних инициатив властей Украины.

В частности, речь идет о фиксированной марже для оптовых и розничных торговцев сигаретами, а также о введении единого счета для уплаты налогов и сборов.

На встрече президент заявил, что табачные компании – одни из крупнейших налогоплательщиков, при этом налоговые поступления из этой сферы растут. Так, за 9 месяцев 2019 года отчисления в бюджет увеличились на 7,5% – почти до 30,5 млрд грн.

Также президент Зеленский подчеркнул, что выступает за улучшение бизнес-климата и прогнозируемость государственной политики и регулирования рынков.

При этом, отсутствие на встрече украинских производителей не позволило учесть их интересы и озвучить накопившиеся вопросы. Внимание президента лишь к компаниям с иностранным капиталом, в свою очередь, грозит появлением иностранной монополии на табачном рынке Украины, а также окончательным вытеснением украинских компаний с отечественного рынка.

Отсутствие устойчивых региональных игроков табачного рынка может привести к потере устойчивого экономического роста, поскольку построение конкурентного рынка и борьба с монополиями невозможны без сильных региональных производителей.

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