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  • Компания "Газ Ком Трейд" заявила, что не фигурирует ни в одном уголовном производстве, - СМИ
20 ноября 2019, среда, 15:17 430
Экономика 2019-11-20T15:49:50+02:00
Українські Новини
Компания "Газ Ком Трейд" заявила, что не фигурирует ни в одном уголовном производстве, - СМИ

Компания "Газ Ком Трейд" заявила, что не фигурирует ни в одном уголовном производстве, - СМИ

Один из ведущих газотрейдеров Украины компания "Газ Ком Трейд" опровергла информацию, что якобы фигурирует в уголовных производствах ГСУ Нацполиции и ГФС Украины в отношении недобросовестных участников рынка природного газа, говорится в заявлении на "Интерфакс-Украина".

Накануне такую ​​непроверенную информацию распространило информагентство УНН, а затем и другие СМИ. В "Газ Ком Трейд" считают это информационной диверсией против компании, которая ведет успешную экспансию на украинском и международном газотранспортном рынках:

"Информацию, распространенную информагентством "УНН" и растиражированную несколькими ведущими медиаресурсами, мы считаем диверсией, направленной на подрыв нашей репутации в интересах контрагентов как в Украине, так и на международном рынке", - заявила директор компании Ольга Кривенко.

По информации ДФС Украины, весь объем импортируемого компанией "Газ Ком Трейд" на территорию Украины газа был растаможен согласно требованиям украинского законодательства и уплачен НДС на сумму 159,9 млн грн.

Компания "Газ Ком Трейд" является одним из ведущих игроков на украинском газовом рынке. Годовые объемы реализации газа в пользу газовых трейдеров и конечных потребителей составляли 160 млн куб м, сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации издания "Бизнес-Цензор", в первой половине 2019 "Газ Ком Трейд" вошла в лидеры по импорту в Украину газа вместе с АО "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз", ООО "ЭРУ Трейдинг" и ТД "Сокар-Украина".

Поставщиками компании являются крупнейшие европейские энерготрейдеры: MOL Commodity Trading LLC; Udinex SPLLC; CYEB GmbH; Promtorg sro; Colombanier Analytics SE; JAS Energy Trading sro; SGaz sro.

Одним из главных контрагентов компании в Украине является компания ДТЭК. "Газ Ком Трейд" также осуществляет реальные поставки газа в ЕС, сообщает энерготрейдер на официальном сайте.

В июне 2019 года компания заняла второе место на национальном рынке по доходам от реализации природного газа на энергетической бирже UEEX. Лишь одна торговая сессия газом в июле 2019 года принесла компании доход 34,8 млн грн с НДС от заключения четырех сделок на общий объем в у 5,76 млн куб м, сообщает "Скат Трейд".

"Благодаря честной конкуренции, которую мы составляем другим компаниям на рынке украинского газа, в Едином государственном реестре судебных решений отсутствуют какие-либо санкции, хоть как-либо касаемые нашей компании. Никаких намеков на факты неуплаты предусмотренных украинским законодательством налогов и сборов", - отмечается в заявлении компании на "Интерфакс-Украина".
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